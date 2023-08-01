Çiftçiye destek yağdı

Adana Büyükşehir Belediyesi, çilek fidesinden harnup fidanına, güneş panelinden, hayvan ilacı ve aşısına kadar geniş yelpazede destek, merkez ve kırsal ilçelerde üreticiye ulaştırdı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, rutin belediyecilik anlayışının dışında çalışmaya, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, merkez ve kırsal ilçelerde, tarımın ve hayvancılığın gelişmesi, güçlenmesi için büyük çaba sarf ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar Yumurtalık ilçesine; Bin 720 harnup fidanı, 5 bin lavanta fidesi, 12 bin hayvan ilacı ve aşısı, 8 bin 900 kg buzağı yemi, 53 güneş paneli, Feke’ye; 410 bin lavanta fidesi, 525 kg yonca tohumu, 7 milyon kg mısır silaj yemi, 92 bin kg buzağı yemi, 20 bin hayvan ilacı ve aşısı, 190 adet güneş paneli, 2 bin litre elma sirkesi, 7 bin 840 yarka tavuk, İmamoğlu’na; 15 bin lavanta fidesi, 700 harnup fidanı, 10 bin hayvan ilacı ve aşısı, 29 bin 500 kg buzağı yemi, 84 güneş paneli, seyyar kesimhane, Tufanbeyli’ye; 2 bin 592 domates fidesi, 81 bin 800 kg buzağı yemi, 15 bin hayvan ilacı ve aşısı, 875 kg yonca tohumu, 6 üzüm bağı, 50 güneş paneli, Karaisalı’ya; 170 bin domates fidesi, 50 bin adet çilek fidesi, 20 bin adet lavanta fidesi, 7 bin 237 harnup fidanı, 13 bin 400 kg buzağı yemi, 158 güneş paneli, 100 litre organik gübre, Sarıçam’a; 15 bin lavanta fidesi, 2 bin 954 harnup fidanı, 25 bin kg buzağı yemi, 55 bin havyan ilacı ve aşısı, 3 bin litre kimyasal gübre, 114 güneş paneli, Kozan’a; 22 bin domates fidesi, 15 bin lavanta fidesi, 2 bin harnup fidanı, 78 bin 950 kg buzağı yemi, 27 bin kg besi yemi, 722 balya saman, 649 ton mısır silajı, 40 bin hayvan ilacı ve aşısı, 664 arılı ve arısız kovan, 438 güneş paneli, Pozantı’ya; 2 milyon 760 bin çilek fidesi, 2 bin 592 domates fidesi, 100 bin lavanta fidesi, 5 bin ceviz fidanı, 15 bin 850 kg buzağı yemi, 7 bin litre elma sirkesi, 63 güneş paneli, 2 bin 500 hayvan ilacı ve aşısı, seyyar kesimhane, Aladağ’a; 110 bin çilek fidesi, 100 bin lavanta fidesi, 33 bin 264 domates fidesi, bin 940 harnup fidanı, 11 bin 100 kg buzağı yemi, 2 bin 700 hayvan ilacı ve aşısı, 12 bin metre bahçe teli, 113 güneş paneli desteğinde bulundu.