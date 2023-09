Çiftçiye bir hibe daha! Selektörle tohum ekecekler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 milyon lira değerinde 25 adet tohum temizleme makinesini (selektör) 12 ilçeye hibe etti. Her hafta, her ay, birçok işi neticelendirdiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, tohum temizleme makineleri sayesinde rekabet gücü yüksek ürünler yetiştirilerek yerel ekonominin gücüne güç katılacağına dikkat çekti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ‘Kaliteli Tohumluk’ projesi kapsamında Hayvan Pazarı’nda düzenlediği törenle; 12 ilçeye 25 adet tohum temizleme makinesi (selektör) hibe etti. 10 milyon lira değerindeki tohum temizleme makineleriyle; katma değeri artıran, kaliteli, yöreye özgü ve rekabet gücü yüksek ürünler yetiştirilerek yerel ekonominin gücüne güç katması hedefleniyor. Balıkesir’in gelirinin yüzde 65’ini tarım ve tarıma dayalı ürünlerden sağlandığına dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çiftçilerin üretim kapasitesini artırarak bereketlerine bereket katmak için çalıştıklarını söyledi.

“HER PROJEDE AKIL VE PLAN VAR” Balıkesir’in gerçeğinin üretmekten topraktan ve hayvancılıktan geçtiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz “Dün koç dağıttık, önceki gün süt tankı dağıttık, zeytinciler için kasa, örtü dağıttık, hava radar sistemi kurduk, bugün de yerel tohum çeşitlerimizi korumak ve çoğaltmak, ata tohumunu yaygınlaştırmak için tohum temizleme makinesi dağıtıyoruz. Balıkesir’i, hep beraber kalkındırmak amacıyla yola çıktık. Yerel tohumlar ve hayvan ırkları gelecek kuşaklara taşınması gereken bir miras. Yaptığımız her proje ve yatırımda; akılcı bir planlama, samimi çalışma ve bereket var. Şehrin bereketine, bereket katıyoruz.” dedi.

“SİZLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ” Hep beraber hareket edince, bereketin daha da arttığını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir’de yürekler beraber atıyor ve istişareler yapılıyor. İstişareden yanlış karar çıkmaz. Kime ne lazımsa orada olmaya çalışıyoruz. Kısıtlı kaynak, sınırsız bir talep var. Bunu yönetmeye çalışıyoruz. Birileri ben daha iyisini yapabilirim diyebilir. Bu işlere mesai arkadaşlarım ciddi anlamda emek harcıyorlar. Bir yandan gençlerin kaliteli zaman geçireceği eğleneceği yerler yapıyoruz, bir yandan da çiftçimizin üretim kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Bu işlerin temeline inip, verimi daha da nasıl artırabiliriz diye düşünerek yeni projeler üretiyoruz. Biz bu işi yönetmek için çalışıyoruz, bereketi artırıyoruz. Her hafta her ay, sizler için düzgün doğru olan işleri neticelendiriyoruz. Sizlerin her zaman yanındayız.” diye konuştu.