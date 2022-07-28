Çiftçiye bedava 125 koyun, 4 ton yem

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi kapsamında; Akdeniz ilçesine bağlı Civanyaylası Mahallesi’nde yapılan dağıtımda Bağlarbaşı, Parmakkurdu, Yeşilova, Yanpar ve Akdam mahallelerinden 5 üreticiye toplamda 125 küçükbaş hayvan ve 4’er ton yem desteği verildi.

MERSİN (İGFA) – Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Çelebili Mahallesi’nde yapılan dağıtımda ise Gözne, Darısekisi, Çelebili, Kavaklıpınar, Aladağ, Kaşlı, Doruklu ve Düğdüören mahallerinden 8 üreticiye toplamda 200 küçükbaş hayvan ve 4’er ton yem desteği verildi. Her 2 mahallede gerçekleşen dağıtım töreninde toplam 13 üreticiye 325 adet küçükbaş hayvan teslim edildi.

Kadın çiftçilerin başvurularının pozitif ayrımcılık yapılarak değerlendirildiği proje kapsamında, Veteriner Hekimler Odası tarafından da 1 yıl süresince ücretsiz aşı ve bakım desteği sağlanıyor.

Dağıtım törenine CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, CHP Meclis Üyesi Hasan Önal, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Çelebili Mahallesi’nde yapılan dağıtım töreninde proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanvekili Selçuk Şahutoğlu, 2020 yılında 1500 hayvanın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıp, üreticiye ücretsiz olarak dağıtımı ile başlayan projede, 2021 yılında da 1500 hayvanın satın alınarak dağıtıldığını, ancak 2022 yılına gelindiğinde üreticilerden, yeni doğan 527 adet hayvanın belediyeye geri verildiğini söyledi.

Her yıl 60 üreticinin her birine, 24 dişi 1 adet de erkek olmak üzere 25 küçükbaş hayvanın teslim edildiğini ifade eden Şahutoğlu “2020 yılında hayvanları teslim ettiğimiz üreticilerimiz, hedeflerimiz doğrultusunda şu anda o hayvanları yetiştiriyor, çoğaltıyor ve sonraki yıllarda, bizden aldığı 25 hayvanı peyderpey teslim ediyor. Biz de bu hayvanları yeni üreticilerle buluşturuyoruz. 2022 yılına geldik ve projemizin 3. yılındayız. 2020 yılında dağıttığımız 1500 hayvandan doğan 527 yavruyu, bu yıl üreticilerimiz bize verdi. Biz ise, 963 hayvanı satın aldık. Yani bu yıl dağıttığımız 1.500 hayvanın 527’si, 2020 yılında dağıttığımız hayvanların yavrularından oluşuyor. Bu durum, bir süre sonra projenin tamamen kendi kendini sürdürebilir hale geleceğini gösteriyor. Ulaşmak istediğimiz nokta, 5. yılın sonunda temin edilecek hayvanların tamamının kendi üreticilerimiz tarafından çoğaltılması ve bu hedefe de emin adımlarla ilerliyoruz. Başkanımız öncülüğünde başladığımız bu proje, gayet başarılı şekilde devam ediyor” diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hamisi olduğu bu projenin küçükbaş hayvan varlığını artıracak bir proje olduğunu söyledi. Hayvan yetiştirmek isteyen, ama ekonomik olarak hiçbir imkanı olmayan özellikle kadın üreticileri bu projeye dahil etmenin çok önemli olduğunun altını çizen Gökçel, “Çiftçilerimizin; projeli ve gerçekten üretimi artıracak, ekonomik olarak güçlendirecek olan projelerle yanında olursak, ülke üretimi de bundan faydalanır. Çiftçilerimiz kazançlı hale gelir, ülkemiz de gıda konusunda sıkıntı çekmez” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Önal ise konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in üretimden, topraktan gelen bir kişi olmasının Mersin için büyük bir şans olduğunu belirterek “Üreticimizle, çiftçimizle, yetiştiricimizle, özellikle de Mersinden Kadın Kooperatifi üzerinden üretici kadınlarımızla en yakın şekilde işbirliğimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

Sözlerine ‘Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar yapıyor’ diyerek başlayan projenin paydaşlarından Mersin İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan ise “Sulama borusu, fidan-fide dağıtımı, örnek köy projeleri… Yani tarım ve hayvancılıkla ilgili dokunulması gereken hangi konu varsa dokunuluyor. Ülkemizin kalkınması için de tarım ve tarımın desteklenmesi çok önemli. Söz konusu proje, ayakları tamamen yere basan faydalı bir proje. Başkanımız ve vekilimizin tarımın içinden gelmesi de ayrıca bizler için şans” ifadelerini kullandı.

Projeye başvurusu onaylanan kadın üreticilerden Münevver Yılmaz, hedefinin daha fazla üretim yapmak olduğunu belirterek “Genç bir üretici olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Bey’in hayata geçirdiği bu projeye adım atmak istedim. Zaten daha önce de aklımızdaydı ama piyasadan, ekonomiden dolayı yapamıyorduk. Böyle bir projeye girmek istedim ve başvurum onaylandı. Hedefim daha da fazla üretmek, sürü yapmak” dedi.

Hayvancılığın içerisinde büyüdüğünü ifade eden kadın çiftçilerden Ferdane Turgut ise “Bu projeyi gerçekten gönülden onaylıyorum. Yapmak isteyen herkese de tavsiye ediyorum. Belediye yetkilileri köyümüze geldiler, projeden söz ettiler ve gönüllü olarak katıldım. Onaylandı ve çok mutluyum. Hedefim mümkün olduğunca çoğaltabilmek. Ben zaten hayvanların içinde büyüdüm, hayatım hayvancılık” şeklinde konuştu.

Projeden sosyal medya aracılığı ile haberdar olduğunu söyleyen İsmail Şahin isimli çiftçi ise “Programa başvurdum ve genç çiftçi olduğumuz için olumlu sonuçlandı. Geldik, hayvanlarımızı, yemimizi aldık. Şimdi sağ salim köyümüze gideceğiz. Üniversite mezunuyum ve serbest çalışıyorum. Ben projeyi sosyal medyadan duydum. Bana cazip ve uygun geldi. Başvurumu yaptım, olumlu sonuçlandı ve beni çok mutlu etti. Hedefim bu yolda ilerleyip, sürüyü devam ettirmek. Vatanıma milletime hayırlı bir iş yapmak” dedi.