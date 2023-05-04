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Çiftçiye 50 milyon TL’lik mazot desteği

EKONOMİ 04.05.2023, 08:14
Çiftçiye 50 milyon TL’lik mazot desteği

Yerli üreticiye desteklerini çeşitlendirerek sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin çiftçiye toplam 50 milyon TL değerinde mazot desteğinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli üreticilere can suyu olacak desteklerini sürdürüyor.

2022 yılında Türkiye’nin yerel bazda en kapsamlı mazot desteğini gerçekleştiren ve traktörü olan 17 bin 717 üreticinin Başkent Kartına 34 milyon 656 bin TL yatırarak mazot desteğinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, üretimi desteklemeye 2023 yılında da devam ediyor.

 YAVAŞ: “İSTİYORUZ Kİ ÇİFTÇİMİZ ÜRETSİNZ, ANKARA KALKINSIN”

Mazot desteğinin yatırılmaya başladığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Geçtiğimiz yıl sunduğumuz, ülkemizin yerel bazda en kapsamlı mazot desteğine bu yıl da devam ediyoruz. 17 bini aşkın üreticimize toplam 50 milyon lira tutarında mazot desteğinde bulunduk. Biz istiyoruz ki çiftçimiz üretsin, Ankara kalkınsın” ifadelerini kullandı.

 TOPLAM 50 MİLYON TL’LİK MAZOT DESTEĞİ

Daha önce sıvı gübre, tohum, fide, sulama borusu gibi pek çok destek veren Kısal Hizmetler Daire Başkanlığı şimdi de çiftçilere mazot desteği sağladı. Başvuruda bulunan 17 bin çiftçin Başkent Kartlarına toplamda 50 milyon TL tutarında destek ödemesi yapıldı. 

YERLİ ÜRETİCİDEN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

29 Nisan Cuma günü itibarıyla destek ödemeleri Başkent Kartlarına yatırılan çiftçiler, uygulamadan memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Şahin Golcü: “Allah razı olsun. Bir şişe mazot bulamıyorduk. Çok yardımcı oldular bize. Diğer desteklerden de faydalanmıştım. İlk kez böyle bir destek görüyoruz. Motorlarımız içeride yatıyordu. Ankara Büyükşehire çok teşekkür ederiz.”

-Yaşar Demiray: “Mazotumuzu aldık, Allah razı olsun. Bundan iyisi olmaz. Mazotumuzu alıyoruz, tarlamızı işleyeceğiz, ekonomik yönden büyük destek oluyor. Çok teşekkür ederim.”

-Sefa Yılmaz: “Mazot desteğimizi aldık, çok memnunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı tüm çalışmalardan çok memnunuz. Her ihtiyacımızı karşılıyor. Mazot desteği olmasaydı petrollere gelip boynu bükük bekliyorduk, çünkü paramız yoktu. Bu destek olmasaydı yapamazdık. Mansur Yavaş Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz.”

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