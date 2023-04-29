Çiftçiye 3'ü bir arada destek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir'in ‘Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden’ sloganı ile Tarsus’ta hayata geçirdiği ‘Zeytin Fidanı, Hamur Yoğurma Makinesi ve Sulama Borusu Dağıtım Töreni’ne katıldı.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir'in, her geçen gün artan girdi maliyetlerine karşı üreticiye can suyu olmak ve üretimin büyümesine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği tarımsal ürün dağıtımlarının yeni adresi Tarsus ilçesi oldu.

Tarsus'ta düzenlenen tören öncesinde Şehit Kerim Mahallesi’nde iş yerlerini gezerek esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Seçer, esnafa “Hayırlı işler, bol kazançlar” dileğinde bulundu. Başkan Seçer’i karşılarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten esnaf da, “Senin sayende herkes mutlu. Sizi destekliyoruz” dedi.

Bir kahvehanede oturup vatandaşlarla çay içen Seçer, onlarla bol bol sohbet etti. Başkan Seçer ile geçim derdini paylaşan vatandaşlar, Türkiye'de bir korku ikliminin hakim olduğunu söyledi. “Bir değişim şart” diyen Başkan Seçer ise seçimden sonra geçim sıkıntısının da korku ikliminin de son bulacağını belirtti. Seçer’e destek veren vatandaşlar da, “Her şey çok güzel olacak Başkanım” dedi.

“Tarıma, çiftçiye kayıtsız kalmak bir belediye başkanı için mümkün değil”

Başkan Seçer daha sonra Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden’ sloganı ile sürdürülen tarımsal destek dağıtım törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmasına kendisinin de çiftçilikten geldiğini ve tarımsal destekleri her zaman çok önemsediğini belirterek başlayan Başkan Vahap Seçer, “Tarıma, çiftçiye kayıtsız kalmak bir belediye başkanı için mümkün değil. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi yetkim ve imkânlarım çerçevesinde 4 yıldır çiftçi kardeşlerimize desteklerimizi esirgemiyoruz. Bizim hedef kitlemiz küçük üreticiler, büyük çiftçiler değil. Çünkü Mersin, özellikle Tarsus yöresi her çeşit sebzenin, meyvenin, tarla bitkisinin üretildiği bir yer” dedi.

“Toroslar’ın kadını taşı sıksa suyunu çıkarır”

Bölgenin aynı zamanda hayvancılık için de önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, “Özellikle Yörük kardeşlerimin Toroslar’n eteklerinde hayatı keçi, küçükbaş hayvandır. Bütün bu gerçeklerden dolayı ‘Tarım’ diyoruz, ‘Küçük aile işletmeleri’ ve ‘Üretici kadın’ diyoruz. Çünkü Toroslar’ın ve Akdeniz'in kadını güçlüdür, çalışmak istiyor. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Bu insanların enerjilerini boşa harcamamaları, onların da çalışarak aile bütçelerine katkı yapmaları, başta eşleri olmak üzere kimseye muhtaç olmamaları için destek veriyoruz. Sadece ‘tarım desteği veriyoruz’ deyip geçmekle olmaz. Hem merkezi hükümetin uygulamalarında hem bazı yerel yönetimlerin uygulamalarında yapılan yanlış işlerin, yanlış desteklerin kaynak ve zaman israfından başka bir şey olmadığını söylemek isterim” diye konuştu.

“Bizim bir habbe varlığımızda siyasetin izi yoktur”

Verilen desteklerin bütçesinin vatandaşlardan alınan vergilerle oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Biz nabal altındayız, çok dikkatli davranmamız, israf etmememiz, çalmamamız, çaldırmamamız lazım. Size hizmet olarak döndürmemiz lazım. Gerisi laf-ı güzaf. Biz siyasetten zengin olanlar değiliz. Asla! Bizim bir habbe varlığımızda siyasetin izi yoktur. Biz siyasete emek ve zaman veren, her şeyimizle katkı sunan insanlarız” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin geldiği duruma bakın. Millet konuşmaya korkuyor”

Program öncesi Tarsus’ta esnafı gezdiğini ve bir çay ocağında, seçim heyecanının olmadığına dair bir sohbet gerçekleştirdiğini anlatan Başkan Seçer şunları söyledi:

“Bakın, seçimlere gidiyoruz. Kral çıplak. Bunu herkes haykırsın. Kahvede ‘seçimler böyle mi olur?’ dedim, ‘Şenlik olur, mitingler olur, kimsenin sesi çıkmıyor’ dedim. Bir eski muhtarımız, ‘Başkanım millet konuşmaya korkuyor’ dedi. Türkiye'nin geldiği duruma bakın. Millet konuşmaya korkuyor. Biz Türk milleti değil miyiz? Biz bu Anadolu topraklarının yiğit insanları değil miyiz? Neden, kimden korkuyoruz? Hangi devirde eşkıya dünyaya hükümdar olmuş bana bir söyler misiniz? Hep güçlü görünür, hep baskın görünürler ama hep doğrular haklı çıkar, tarih böyle yazmıştır. Onun için Mustafa Kemal haklı çıktı. Emperyalistleri ülkemizden, bölgemizden, kentimizden temizledi. Yılmadan, yorulmadan, yiğitçe, başımız dik, alnımız açık çalışmaya devam edeceğiz. Çok şükür sokağa da çıkıyoruz. Halkımızın karşısına da çıkarız. Kimseden de korkmayız. Halkımız da bizi bağrına basıyor. Halkımız da biliyor kim kendisi için çalışıyor, kim çalıyor, kim yandaşı için çalışıyor. Ben eminim 14 Mayıs'ta vatandaşımız iradesini ortaya koyacak, doğru, haklı kazanacak.”

“Çiftçimize zeytin fidanı, sulama borusu ve hamur yoğurma makinası dağıtacağız”

Başkan Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Destek Büyükşehir’den Üretim Çiftçiden’ projesi kapsamında Mersin genelinde 100 mahallede zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştireceklerini söyleyerek, “122’si kadın olmak üzere 442 üreticiye toplam 9 bin 340 zeytin fidanı dağıtacağız. Zeytin fidanları da sıhhatli. Çiftçiler bilir, hiç çiriş iş yok Büyükşehir’de. 16 köyümüze hamur yoğurma makinesi veriyoruz ve köylülerimiz ortak kullanıyorlar. 806 mahallemiz var. 806 mahallenin de bizden bunu talep etme hakkı var. Hepsine de gönderiyoruz. Köylerinde olmayanlar talep bildirsin, gönderebiliriz” dedi.

“Suyun olduğu yerde verim ve bereket oluyor”

Büyükşehir Belediyesi olarak 6 kooperatif aracılığıyla sulama borusu dağıtımı gerçekleştireceklerini de belirten Seçer, “8 bin 504 metre HDPE borular. Toplam 12 bin 913 metrelik sulama borusu dağıtımımız var. Mut, Gülnar gibi daha eğimli arazilerin olduğu motopompla su alan yerlerde bu çok önemli. Bu yıl 94 bin metre dağıtıyoruz. Şu ana kadar krizlere, pandemiye rağmen bahsettiğim 94 bin metre hariç, 161 bin metrelik dağıtım yaptık. Üretim yapılmadı, fiyatlar 3, 4 kat arttı. Suyun olduğu yerde verim ve bereket oluyor” diye konuştu.

“Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesi devam ediyor

Başkan Seçer, en önem verdiği projelerden biri olan ‘Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesinde de 4. yıla girdiklerini söyleyerek, “Şu ana kadar da 4 bin 500 küçükbaş hayvan dağıttık. Bu yıl da yine 60 ailemize toplamda 1500 hayvan dağıtılacak. Bunun 18 ailesi Tarsus’tan olacak. Önümüzdeki günlerde dağıtım olacak. 1 yıllık yemini ve aşısını da veriyoruz. Bu çok önem verdiğim bir projedir. Her yıl da devam edecek” dedi.

Yüzde 50 hibeli güneş paneli dağıtılacak

Bu yıl yeni bir projeyi daha hayata geçireceklerini müjdeleyen Seçer, “Güneş paneli dağıtımı yapacağız. Özellikle hayvancılıkla uğraşan konargöçer Yörük kardeşlerime yüzde 50 hibeli güneş paneli dağıtacağız. Projeden bu yıl 300 ailemiz yararlanabilecek” diye konuştu.

“4 yıl boyunca bize destek olanların başını öne eğmedik”

Yaptıkları bütün destekleri birlikler ya da kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Seçer şunları kaydetti:

“Bizde çiftçilerin isimleri kayıtlıdır. Her kuruşu bilerek harcamak zorundayız. Boşa gidecek hiçbir yardımı yapmayız. Bize oy versin, iyi desin, partilimiz, muhtar aradı kırılmasın diye destek yapmayız. Sizin paranız. Gerçekten bir sonuç alacaksak, ekonomiye, memlekete katkı yapacaksak biz o destekleri veririz. Bizden endişeniz olmasın. 4 yıl boyunca bize destek olanların başını öne eğmedik. Çok imkansızlık, krizler ve sorunlar yaşadık, bir gün olsun şikayet etmedik.”

“Başkanlarımız sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek oldular”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri vatandaşa ulaştırırken ayrım yapmadığını ifade ederek, “Atatürk’ün izinden giden belediye başkanımız ve tüm belediye başkanlarımız sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek oldular. Bugün Tarsus ve Çamlıyayla için sulama boruları, zeytin fidanları, hamur yoğurma makineleri dağıtımı yapılacak. Bu her ilçede böyle oldu. Çünkü köylerimizi kalkındırmamız gerekiyor. Ayrıca eğer tarım olmazsa aç kalırız. Aç kalan köle olur. Türk milleti asla kimseye köle olmadı ve olmayacaktır” dedi. Yakın zamanda seçim sürecine girileceğini ifade eden Antmen, “Türkiye'de baharın gelmesini istiyorsan 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya’ya çıkartalım” diye konuştu.

Gökçel: “Bir köylü çocuğu olarak bu destekler en çok beni mutlu eder”

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise tarıma verilen değerin ve desteğin önemine değinerek, “Sizin gibi bir köy çocuğu olarak dünyaya geldim. Zeytin fidesi, özellikle sulama borusu, hamur yoğurma makinesi bugün eğer Tarsus’ta, Çamlıyayla’da benim köylülerime hediye ediliyorsa, destek olarak veriliyorsa emin olun bu en çok beni mutlu eder” dedi.

Bozdoğan: “Vahap Başkan halkın olanı halka dağıttı”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da, “Göreve başladığımızda gelirken özellikle söylenen ilginç bir yaklaşım, sözler ve söylentiler vardı; ‘Bunlar geliyor da, bunlar halka verilen destekleri de keserler. Bunlar bizi mahvederler’ diye. ‘Bu belediye başkanları ne yapacak, halka ne verecekler, onlara destek olabilecekler mi?’ diye öyle kara propaganda yapıldı ki, herkesin korkuları vardı. Ama görüldü ki halkın olanı halka vermek için çalışan belediye başkanlarında önemli olan tek anlayış, ‘bu para halkın’ anlayışı. Halka adaletli bir şekilde dağıtmasını; ‘liyakatiyle ve istişare ederek en iyi şekilde yaparım’ anlayışıyla ortaya koymaktır” dedi.

Desteklerden faydalanan üretici ve çiftçiler mutlu

Sulama borusu desteğinden faydalanan Karadiken Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Muçu da, “Bizlere, çiftçi kardeşlerimize vermiş olduğu sulama borusu için Vahap Başkanım’a çok teşekkür ediyorum. Bu yardımlarının devamını bekliyoruz” diye konuştu. Zeytin Fidanı Desteği Projesi’nden faydalanan üretici kadınlardan Durdane Göçer ise, “Köylü kadınları ve çiftçi olarak, bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye duygularını ifade etti.