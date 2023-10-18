Çiftçiye 146 tonluk Macar fiği desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede 1.460 üreticiye yüzde 50 hibe ile desteklediği 146 tonluk Macar fiği tohumu dağıtımı başladı.DENİZLİ (İGFA) - Kırsal kalkınma projeleriyle tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yüzünü güldürmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede 1.460 üreticiye yüzde 50 hibe ile destek verdiği 146 tonluk Macar fiği tohumu dağıtımını başlattı. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesinde büyük etkisi olan Macar fiği tohum desteğinin ilk dağıtımı Tavas ilçesinde yapıldı. Tavas Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, mahalle muhtarları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çınar törenin açılış konuşmasında Tavas’ın çok verimli toprakları bulunduğunu, tarım ve hayvancılıkta önemli bir ilçe olduğunu belirterek, “Tarıma, hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı Sayın Başkanımız Osman Zolan’a yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ise, göreve geldikleri günden beri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Tavas ilçesinde üreticilerin yanında olduklarını işaret ederek, “Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum. Bizler gece gündüz Tavas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemizle gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Tavas Kaymakamı Köksal da yaklaşık 2 yıldır Tavas ilçesinde görev yaptığını anlatarak, bu süreçte Büyükşehir ve Tavas Belediyesi ile Tarım Müdürlüğünün tarım ve hayvancılığa ne kadar önem verdiğinin şahidi olduğunu belirtti.

“Denizli parmakla gösterilen bir il haline geldi”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin parmakla gösterilen bir il haline geldiğini belirterek, “Alt yapısıyla, üstyapısıyla, spor tesisleriyle, parklarıyla hem ilçelerimiz hem de şehir merkezimiz çok güzel noktaya geldi” dedi. Büyükşehir olduktan sonra Denizli’nin tamamına hizmet etmenin nasip olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Her ilçemize, her mahallemize ne yapılması gerekiyorsa en üst seviyede hizmet ederek yolumuza devam ediyoruz. Tabii bu yürüyüşte en kıymetlisi gıda, yani çiftçi kardeşlerimiz, üreten kardeşlerimiz. Sizler bizim başımızın tacısınız. Eğer üretim yoksa hayatın devamı çok zor. İşte Ukrayna-Rusya savaşında tahıl koridoru kapatıldığında birçok sıkıntı yaşanıyor, açıldığında dünya rahatlıyor” diye konuştu. Tavas ilçesinin Garip Köyü’nde dünyaya geldiğini ve üretmenin ne olduğunu bildiğini anlatan Başkan Zolan, “Burada sabah ayazında tütün kırmaya gittiğimde o soğuğu biliriz. Güneşin altında arpa tozunu yemesini biliriz. Sert tarlada nohut yorarken elimizin parçalandığını da biliriz. Üretmek çok zor, zahmetli ama çok kutsaldır” dedi.

“Biz doğduğumuz yeri, geçtiğimiz yolları unutmayız”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz doğduğumuz yeri, geçtiğimiz yolları unutmayız. Üretim yapan kardeşlerimiz, sizleri de hiçbir zaman unutmadık ve işinizi kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Sonuçta biz milletin emanetçisiyiz, biz sizlerin desteğiyle bu göreve geldik. Bugün Macar fiği destek projesi ile bin 460 üreticimizin 14 bin 600 dekarda üreteceği 146 bin kilogram tohum desteği veriyoruz. Bereketli olur inşallah. Bu ürünlerle hayvancılıkta maliyetlerinizi aşağı çekmeyi ve kaba yem ihtiyacınızı kendinizin en üst seviyede karşılamanızı arzu ediyoruz.” Tohumun yanında Büyükşehir Belediyesinin lisanslı depoculuk tesisi, flake tesisi, damızlık koyun ve keçi gibi 50’den fazla projeyle çiftçi ve üreticiye destek verdiğini işaret eden Başkan Zolan, “Ürettiğimiz zaman güçlüyüz. Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz ve kendi gıda ağımızı karşıladığımız zamanda da inşallah yarınımız bugünden daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Üreticilerden yoğun talep

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile geçen temmuz, yem bitkisi ekim ve üretim miktarını artırıp hayvanların daha kaliteli ve maliyetli kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak, bununla birlikte et ve süt üretim miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla yüzde 50 hibeli Macar fiği tohum desteği projesi başlatmıştı. Hayvanların 4 mevsim sulu yeşil yem ile beslenmesini sağlayarak, hayvancılığın daha verimli bir iş kolu haline gelmesini sağlamak amacıyla da başlatılan destek projesi kapsamında 2022 yılında 14 ilçede 683 üreticiye 90.000 kg Macar fiği tohumu dağıtıldı. Bu yıl (2023) ise ilk etapta 133 ton dağıtılacağı duyurulan desteğe üreticilerin yoğun talebi üzerine rakamın artırılarak, 17 ilçede 1.460 üreticiye 146 ton Macar fiği tohumu desteği verileceği belirtildi.