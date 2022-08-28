Çiftçiye 137 Milyon TL’lik destek

Tarım ve hayvancılığa bugüne kadar 118 Milyon TL’lik destek verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, hasat sırasında yaptığı açıklamada ise, “Bu yıl sonuna kadar 137 Milyon TL’lik bir destek daha vereceğiz. Toplamda desteklerimiz 255 Milyon TL’yi bulacak” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin her köşesinde tarıma ve hayvancılığa verdiği desteklerle üretime katkı veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’nin Kadıllı, Ovacık, Cumaköy ve Denizli köylerindeki hasatlara eşlik etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de yer aldığı hasat toplamada, çiftçilerden gelen önerileri dinleyen Başkan Büyükakın, biberden domatese, patlıcandan salatalığa kadar birçok sebzenin hasadını kendi elleriyle yaptı.

“HEYECANLANDIRIYOR, ŞEVK VE ENERJİ VERİYOR”

Seracılığın gelişmesi ve ürünlerin yetiştirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mazot, gübre, tohum ve sera destekleri için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden çiftçiler, “Sizden Allah razı olsun. Ürüne dönüşen sözde değil özde destekler, bize çok önemli katkı oluyor. Ürettikçe mutlu oluyoruz. Üretmeye devam ederken, Tahir Başkanımızı yanımızda destekleriyle görmek bizi daha çok heyecanlandırıyor, şevk ve enerji veriyor” ifadelerini kullandı.

“137 MİLYON TL’LİK BİR DESTEK DAHA VERECEĞİZ”

Tarım ve hayvancılığa bugüne kadar 118 Milyon TL’lik destek verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın ise, hasat sırasında yaptığı açıklamada, “Bu yıl sonuna kadar 137 Milyon TL’lik bir destek daha vereceğiz. Toplamda desteklerimiz 255 Milyon TL’yi bulacak. Çiftçimizin yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Tarıma destek veriyoruz çünkü memleketimize sevdalıyız” ifadelerini sarf etti. Seralardaki üretim verimliliğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Mustafa amcamızın serasında yerli ve ata tohumlarını kullanmasını da çok önemli buluyorum. Doğru destekler verildiğinde insanımız üretmeyi aşkla yapıyor ve beceriyor” şeklinde konuştu.

“TÜM TOPRAKLARIMIZI EKMEMİZ LAZIM”

“Büyükşehir Belediyesi ve devletimizin tüm kurumlarıyla doğru destekleri vermenin gayreti ve mutluluğu içerisindeyiz” diyen Başkan Büyükakın, “Bu sayede çok daha güçlü tarımsal kalkınmaya kavuşacağız. Tüm topraklarımızı ekmemiz lazım. Bunun için elimizden gelenin fazlasını üreticimiz için yapmaya çalışıyoruz. Mazotundan gübresine tohumundan naylonuna kadar üreticilerimizin yanındayız. Kocaeli’nin her köşesinde gördüğümüz üretimse bizleri çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“İNSAN, İNSANIN EMANETİDİR”

Kadıllı köyünde kadınların sürpriziyle de karşılaşan Başkan Büyükakın, kendisine ikram edilen mancarlı pidenin tadına baktı. İkram için Kadıllı’nın kadınlarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, samimi bir şekilde kendisini misafir eden köyün kadın büyüklerine teşekkür ederek, 7’den 77’ye herkesle yakından ilgilendi. “Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Buradaki birlik ve beraberlik görülmeye değer. Bereketin timsali kıymetli annelerimiz, teyzelerimiz ve ninelerimiz burada bize gönüllerini açtı. Şunu da ifade etmek isterim ki; insan, insanın emanetidir. Bizleri kanatları altında büyüten kıymetli büyüklerimizle aynı hassasiyetle yakından ilgilenmek, hak ettiği saygıyı göstermek bizlerin boynunun borcudur. Bu köyümüzde şahit olduğumuz bir şey var ki o da gençlerle büyükleri arasındaki bağın çok güçlü olmasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.