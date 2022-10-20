Çiftçinin yüzü Büyükşehir ile gülmeye devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde kent genelindeki 4.892 çiftçiyi kapsayan 1.525 tonluk sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumları dağıtılmaya başlandı. Destekle 80 bin dekar alanda üretim yapılacağını vurgulayan Başkan Zolan, üretim kalitesini had safhaya çıkaracak sertifikalı tohumların seneye de kullanılabileceğini vurguladı.DENİZLİ (İGFA) - Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesinin Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile çiftçilere yönelik hayata geçirdiği sertifikalı tohum desteği projesi başladı. Denizli genelindeki 4 bin 892 çiftçiye buğday, arpa ve yem bitkisi tritikale olmak üzere verilecek 1.525 ton sertifikalı tohum desteğinin dağıtım töreni yapıldı. DTB Canlı Hayvan Pazarı’nda düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, davetliler, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, bin 525 ton sertifikalı tohumun dağıtımının yapılacağını açıklayarak, bunun kolay bir rakam olmadığına dikkati çekti. Denizli’nin tarımda güçlü ve lider bir şehir olduğunu ifade eden Çınar, “Allah razı olsun kendilerinden, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize verdiği desteklerle tarımı daha iyi yönetiyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılıkta üreticilere verdiği desteklerden övgüyle bahseden Çınar, Başkan Zolan’ın her projede tüm imkanları ile çiftçi ve üreticinin yanında olduğunu belirterek teşekkür etti.

Büyükşehir olmak çok büyük imkan sağladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, üretmenin çok kutsal bir iş olduğunu belirterek, “Gıdasız bir ülke, gıdasız bir dünya mümkün değil. Onun için tarım çok çok kıymetli” dedi. Üreten insanlara destek olmak gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Ben köyde dünyaya geldim. Üretmenin, tarlada çalışmanın ne demek olduğunu bilen bir insanım. Kolay bir iş değil. Üretmek zor, zahmetli ama çok kıymetli ve değerli bir iştir” diye konuştu. Denizli’nin büyükşehir olmasıyla birlikte bünyelerinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurduklarını ve daha sonra tarım-hayvancılık destekleri verebildiklerini ifade eden Başkan Zolan, “Büyükşehir olmamız bu desteklemelerde çok büyük imkan sağladı. Büyükşehir olmamış olsaydık sadece Denizli’nin merkezine hizmet eder olacaktık. Kırsal kalkınmayı destekleme imkanımız olmayacaktı” dedi.

Tohumlar seneye de kullanılabilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tohumdan mera ıslah çalışmalarına, tarımsal sulamadan makina ekipman desteğine kadar tarım ve hayvancılık konusunda verdiği onlarca desteği anlatan Başkan Zolan, son dönemde dünyada yaşanan tahıl krizinden bahsetti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal üretimi artırmak için çok büyük destekleri olduğuna değinen Başkan Zolan, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu üretime katkı sağlamak istedik ve bugün 4 bin 892 çiftçimize sertifikalı tohum desteği vereceğiz. Sertifikalı tohum ile çok daha kaliteli ürünler ortaya çıkacak. Bu başlı başına çiftçinin daha çok kazanması demektir. Bizim derdimiz herkes yaşadığı yerde mutlu olsun, daha çok kazansın ve huzurlu bir şekilde yaşasın. İnşallah 4 bin 892 çiftçimize 1.525.000 kg hububat desteği vereceğiz. Bu tohumlar tek kullanımlık değil, seneye tekrar kullanılabilecek” ifadelerini kullandı.

Tırlar yola çıktı

Denizlili üreticilerin desteklenmesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çok büyük gayretleri olduğunu, sertifikalı tohum destekleme projesinde de beraber yürüdüklerini belirten Başkan Zolan, emekleri için teşekkür etti. Üreticilere dönüm başına 20 kg tohum desteği vereceklerini, bunun için herkesi kapsayan kriterler ortaya koyduklarını anlatan Başkan Zolan, “Tohumlarımız artık toprakla buluşacak. İnşallah bereketli ve hayırlı olacak. 19 ilçemizdeki çiftçilerimize tohumlarımızı ulaştıracağız” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler Pamukkale ve Merkezefendili çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımını gerçekleştirdi. 30 tır dolusu sertifikalı tohum ise 17 ilçede bulunan çiftçilere dağıtılmak üzere yola çıktı.