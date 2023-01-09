Son Dakika

“Çiftçimiz Üretsin Diye” projesi başladı

EKONOMİ 09.01.2023, 15:15
“Çiftçimiz Üretsin Diye” projesi başladı

Çorum Belediyesi ve Çorum Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan “Çiftçimiz Üretsin Diye” projesi ile Süt Hayvancılığı, Besi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi-Çobanlık alanlarında kültür merkezlerimizde eğitim alacak kursiyerler bir araya geldi.ÇORUM (İGFA) - Toplam 264 saat sürecek kursa 100 kursiyer katıldı. Kursiyerlerin ilk dersine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe ve AB Proje Ofis Müdürü Ömer Arslan da katıldı.

Kursiyerlere hitap eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezi ile sürekli birlikte çalıştıklarını ve bu birlikteliğin güzel sonuçlar doğurduğunu dile getirdi. Üretimin günümüzde önemini daha da artırdığının altını çizen Yağbat, “Çorum Belediyesi olarak eğitimin her alanında şehrimizde yaşayan hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde hizmetimizin en önemli paydaşlarından biri Çorum Halk Eğitim Müdürlüğü’dür. Dünya üzerinde yaşadığımız son gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı, üretim ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi bize. Birkaç ay tahıl koridorunun kapalı olmadı tüm dünyada neredeyse açlık krizine varacak şekilde fiyatların hem artmasına hem de insanların açlık yaşamasına neden olacak şekilde bir kriz yaşattı. Elhamdülillah biz üreten bir ülkeyiz, siz değerli çiftçilerimizin katkılarıyla hem tarımda hem de hayvancılıkta ciddi anlamda bir üretimimiz söz konusu. Elbette buradaki üretimi de bilimsel ve doğru yöntemlerle yapabilmek, hem siz değerli çiftçilerimizin kazanımlarını, katkılarını, karlılıklarını daha fazla artıracak hem de ülkemizin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmanın önünü açacaktır. Yaptığınız iş, özellikle bu kursa katılmanız çok önemli ve takdire değer. Hayvancılığa son dönemde devletin çok ciddi katkısı var; hayvancılık üzerinde ve gerçekten de bilimsel olarak yapılan hayvancılığın ülkemizin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağladığına da şahitlik ediyoruz. Her ne kadar işimiz belediyecilik olsa da biz sadece yol, su vs onlarla ilgili bir hizmet üretimi, hizmet takibi yapmıyoruz. Hayatın her noktasında, insanın olduğu her noktada bizim hayata dair ve insanın yaşantısına dair birtakım tespitlerimiz ve elimizden geldiğince desteklerimiz oluyor. İşte bu noktada hazırlanan bu program bize proje olarak geldiği zaman biz de elimizden gelen sosyal ve maddi destekleri hazırladık. Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın da bu projeyi gördüğünde çok heyecanlandı ve bu projeye destek olmak için her türlü imkânı sağlayacağını ifade etti. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Kurs Eğitmeni Ziraat Mühendisi Gürsel Şenol, Çorum bölgesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak, “Bölgemize uygun hayvan, yem bitkisi, mera ve kaba yem tedarikleri ile ilgili yetiştirme tekniklerini konu alan kapsamlı bir eğitim çalışması düzenledik. Amacımız, kırsaldaki üreticilerimizin daha çok kazanmasını, bilinçlenmesini ve yeniliklere açık sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlamak; dijitalleşen dünyada sektörel olarak dijitalleşmeyi de üretim alanına kazandırmak ve uygulamaktır. Yem bitkileri yetiştiriciliği, tane yem yetiştiriciliği, bu yemlerin depolanması ve işlenmesi gibi konuların yanında hayvan besleme, buzağı yetiştiriciliği, düve yetiştiriciliği, besi sığırcılığı, süt hayvanı bakım ve beslemesi, koyun keçi yetiştiriciliği gibi birçok konuda eğitimler verilmeye başlanmıştır. Bu konular işlenirken yeni bilimsel çalışmaların yanında günümüze kadar gelmiş hayvan yetiştiriciliği konuları anlatılıp karşılaştırılarak çiftçilerimizin daha net öğrenmesini ve uygulama derslerimizle birlikte yeni teknikleri hayatlarında uygulamalarını amaç edindik. Bu kurs süresince 100 kursiyerimiz bu projeden yararlanacak. Bu kursiyerlerimiz hâlihazırda hayvancılıkla uğraşırken hayvancılık yapmak isteyen yeni üretici adaylarımız da kursa katılım sağladılar.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 15 25
8. Rayo Vallecano 16 23
9. Osasuna 15 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4