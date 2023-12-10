Çiftçilerin yem sevinci

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ilçesi ve mahallelerinde faaliyet gösteren küçük çiftçiye yönelik canlı hayvan desteğinin ardından yemlik desteği de vererek üretime olan kesintisiz katkısını sürdürdü.ESKİŞEHİR (İGFA) - Tohum, fide, fidan, sıvı gübre, ekipman, balya, yem gibi desteklerle ağır ekonomik koşullar sebebiyle üretemez hale gelen küçük hayvan üreticisi ve küçük çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Küçükbaş Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi kapsamında Çifteler ilçesinde küçük çiftçilere canlı hayvan desteğinde bulunmuştu.

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası 25 küçük çiftçiye toplam 275 küçükbaş hayvan desteği sağlanmış, yapılan törende Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yemlik desteği müjdesi de vermişti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nden küçük çiftçiye yeni bir destek daha geldi. Küçükbaş hayvan desteği verilen 25 küçük çiftçinin her birine ikişer adet olmak üzere 50 adet yemlik, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından çiftçilere teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Çifteler Hizmet Binası bahçesinde yemlikleri teslim alan ve sağlanan desteklerle tekrar hayvan yetiştiriciliğine döndüklerini belirten küçük çiftçiler, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederiz. Önce hayvan desteği verildi şimdi de en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden yemlik için bize destek sağlandı. Çok mutlu olduk. Üretime devam etmemiz için her zaman yanımızda olan Hocamız Büyükerşen’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Hayvan yetiştiriciliği bizim en önemli gelir kaynağımız. Yeniden üretmeye başlamak bizim için çok önemli. Emeği geçen herkes sağ olsun.” dediler.