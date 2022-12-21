Son Dakika

Çiftçilerin sorununu GES çözdü

EKONOMİ 21.12.2022, 07:25
Çiftçilerin sorununu GES çözdü

Antalya’da Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma ilkesi ile ilklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Sülekler Mahallesi’ne sıfır enerji maliyetiyle bin dekarlık alanı sulayabilecek Güneş Enerji Santrali kurdu. Büyükşehir, bu çalışmasıyla mahallenin 30 yıllık sulama sorununu 72 saatlik bir çalışmayla çözdü.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin Sülekler Mahallesi’nde kurduğu güneş panellerinden ürettiği enerji ile 80 metreden su çıkararak, bölgenin 30 yıllık su sorununa 72 saatte çözüm buldu. Başkan Muhittin Böcek’in talimatlarıyla kurulan Güneş Enerji Santrali Sülekler Mahallesi sakinlerinin yüzünü güldürdü. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarafından 2 dekar alana kurulan GES projesi kışın 8 saat, yazın ise 10 saat güneşten faydalanarak çevre dostu temiz enerji üretecek. 25 yıl kesintisiz üretim garantili tesisin yaklaşık 735 bin liraya mal oldu.

1000 Dekar Arazi Sulanabilecek

Çiftçilerin arazilerine şebeke elektriği 3 kilometre uzaktaydı. Yıllardır taşıma su ile tarım yapmaya çalışan çiftçiler, elektrik olmadığı için yer altı su kaynaklarından faydalanamıyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan GES ile elektriğe kavuşan çiftçiler, sondajla 80 metreden su çekip, 1000 dekar araziyi sulayabilecek.  

Sülekler Mahallesine Ges Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir ilki daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Sülekler Mahallesi’nde kurulan Güneş Enerji Santraliyle bölgenin su sorununu çözdüklerini söyledi. Özel, “30 kw’lık güç üreten güneş panelleriyle bir pompa sistemi geliştirdik. Burası kapalı devre sulama sistemi. Bu sistemle yaklaşık 80 metreden su çekilerek, üreticinin bahçesine boru sistemiyle ulaştırılacak” dedi.

Mazot Maliyeti Sıfırlandı

Kurdukları GES sayesinde suyu sıfır maliyetle çıkardıklarını aktaran Seda Özel şu bilgileri verdi:  “Bu yaptığımız Güneş Enerji Santrali, enerji maliyeti anlamında çiftçimize hiçbir yük getirmeyecek. Su kuyusunun bulunduğu alana en yakın elektrik şebekesi 3 kilometre uzaklıkta. Taşıma suyla bahçelerini sulayan bir çiftçilik vardı burada. Suyu taşımak için günlük sadece 300 TL mazot giderleri oluyordu. Şimdi sıfır maliyetle bahçelerine kadar suyu ulaştırmış olacağız. Burada 400 dönüm arazide patates yetiştiriciliği yapılabiliyordu. Şimdi 1000 dekarlık alanda ekonomik değeri daha yüksek sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılabilecek. Bu enerji panellerimizle hava pusluyken bile enerji üretebiliyoruz. Çiftçimizin maliyetlerini düşürecek verimini artıracak çok önemli bir proje. Güle güle kullansınlar”

Bir Sonraki Ges Bahçeyaka'ya

Bu tür GES projelerinin devam edeceğini aktaran Özel, “Çiftçimizin en önemli maliyetlerinden biri de sulamada kullanılan enerji. Benzer projelerin uygulanabileceği pek çok nokta tespit ettik. Bu noktalarda hızlı bir dönüşüme geçeceğiz. Bu sistemle çiftçi kimseye bağımlı kalmıyor. İstediği zaman sistemi açıp kapatabiliyor. Sistemin kurulumunda da hiçbir kurumdan izin alınması gerekmiyor. Bu açıdan çok rahat ve hızlı uygulanabilir bir sistem. Burada gerçekleştirdiğimiz projenin ikincisini hızlı bir şekilde Korkuteli’nin Bahçeyaka Mahallesi’nde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Tarlalarımızı Bedavaya Sulayacağız

Antalya Korkuteli Sülekler Sulama Kooperatif Başkanı Durmuş Ünver, Büyükşehirden güneş paneli talep ettiklerini ve anında çözüm üretildiğini ifade etti. Ünver, “Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Panellerimiz kuruldu, testimiz yapıldı, suyumuz aktı. Arazilerimizi hiçbir enerji masrafımız olmadan Güneş Enerji Santralinin ürettiği bedava elektrikle sulayacağız” dedi.

Muhittin Başkana  Dua Ediyoruz

Çiftçilikle uğraşan Perihan Ünver, geçmişte su olmayan tarlalarda kuru tarım yapıldığını ve ağaç ve bahçeler için ise kuyulardan su taşıdıklarını anlattı. Ünver, “Çok maliyetli işler bunlar. Muhittin Böcek Başkanımız kendisi de çiftçilikten geldiği için bizim derdimizden anladı. Bize çok yardımcı oluyor. Gelecek neslimiz bu su sayesinde çok rahat edecek. Muhittin Başkanımıza dua ediyoruz”  ifadelerini kulandı.

Su Varsa Hayat Var

Sülekler Mahallesi Eski Muhtarı Mehmet Arslan da,  “Bugün sondajımızdan suyumuz aktı. Bu ovada artık seracılık da olur, yaş sebze de olur. Bakarsın geçlerimiz köylerine geri döner tarımla uğraşır. Su varsa hayat var. Su yoksa hayat olmaz. Başkanımıza selamlarımızı saygılarımızı iletiyorum. O da bizim gibi köylü çocuğu. Köylünün dilinden anlayan çiftçinin dilinden anlaya birisi. Buralara kadar bu hizmetleri gönderdiği için ona saygı duyurum. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4