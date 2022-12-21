Çiftçilerin sorununu GES çözdü

Antalya’da Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma ilkesi ile ilklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Sülekler Mahallesi’ne sıfır enerji maliyetiyle bin dekarlık alanı sulayabilecek Güneş Enerji Santrali kurdu. Büyükşehir, bu çalışmasıyla mahallenin 30 yıllık sulama sorununu 72 saatlik bir çalışmayla çözdü.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin Sülekler Mahallesi’nde kurduğu güneş panellerinden ürettiği enerji ile 80 metreden su çıkararak, bölgenin 30 yıllık su sorununa 72 saatte çözüm buldu. Başkan Muhittin Böcek’in talimatlarıyla kurulan Güneş Enerji Santrali Sülekler Mahallesi sakinlerinin yüzünü güldürdü. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarafından 2 dekar alana kurulan GES projesi kışın 8 saat, yazın ise 10 saat güneşten faydalanarak çevre dostu temiz enerji üretecek. 25 yıl kesintisiz üretim garantili tesisin yaklaşık 735 bin liraya mal oldu.

1000 Dekar Arazi Sulanabilecek

Çiftçilerin arazilerine şebeke elektriği 3 kilometre uzaktaydı. Yıllardır taşıma su ile tarım yapmaya çalışan çiftçiler, elektrik olmadığı için yer altı su kaynaklarından faydalanamıyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan GES ile elektriğe kavuşan çiftçiler, sondajla 80 metreden su çekip, 1000 dekar araziyi sulayabilecek.

Sülekler Mahallesine Ges Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir ilki daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Sülekler Mahallesi’nde kurulan Güneş Enerji Santraliyle bölgenin su sorununu çözdüklerini söyledi. Özel, “30 kw’lık güç üreten güneş panelleriyle bir pompa sistemi geliştirdik. Burası kapalı devre sulama sistemi. Bu sistemle yaklaşık 80 metreden su çekilerek, üreticinin bahçesine boru sistemiyle ulaştırılacak” dedi.

Mazot Maliyeti Sıfırlandı

Kurdukları GES sayesinde suyu sıfır maliyetle çıkardıklarını aktaran Seda Özel şu bilgileri verdi: “Bu yaptığımız Güneş Enerji Santrali, enerji maliyeti anlamında çiftçimize hiçbir yük getirmeyecek. Su kuyusunun bulunduğu alana en yakın elektrik şebekesi 3 kilometre uzaklıkta. Taşıma suyla bahçelerini sulayan bir çiftçilik vardı burada. Suyu taşımak için günlük sadece 300 TL mazot giderleri oluyordu. Şimdi sıfır maliyetle bahçelerine kadar suyu ulaştırmış olacağız. Burada 400 dönüm arazide patates yetiştiriciliği yapılabiliyordu. Şimdi 1000 dekarlık alanda ekonomik değeri daha yüksek sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılabilecek. Bu enerji panellerimizle hava pusluyken bile enerji üretebiliyoruz. Çiftçimizin maliyetlerini düşürecek verimini artıracak çok önemli bir proje. Güle güle kullansınlar”

Bir Sonraki Ges Bahçeyaka'ya

Bu tür GES projelerinin devam edeceğini aktaran Özel, “Çiftçimizin en önemli maliyetlerinden biri de sulamada kullanılan enerji. Benzer projelerin uygulanabileceği pek çok nokta tespit ettik. Bu noktalarda hızlı bir dönüşüme geçeceğiz. Bu sistemle çiftçi kimseye bağımlı kalmıyor. İstediği zaman sistemi açıp kapatabiliyor. Sistemin kurulumunda da hiçbir kurumdan izin alınması gerekmiyor. Bu açıdan çok rahat ve hızlı uygulanabilir bir sistem. Burada gerçekleştirdiğimiz projenin ikincisini hızlı bir şekilde Korkuteli’nin Bahçeyaka Mahallesi’nde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Tarlalarımızı Bedavaya Sulayacağız

Antalya Korkuteli Sülekler Sulama Kooperatif Başkanı Durmuş Ünver, Büyükşehirden güneş paneli talep ettiklerini ve anında çözüm üretildiğini ifade etti. Ünver, “Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Panellerimiz kuruldu, testimiz yapıldı, suyumuz aktı. Arazilerimizi hiçbir enerji masrafımız olmadan Güneş Enerji Santralinin ürettiği bedava elektrikle sulayacağız” dedi.

Muhittin Başkana Dua Ediyoruz

Çiftçilikle uğraşan Perihan Ünver, geçmişte su olmayan tarlalarda kuru tarım yapıldığını ve ağaç ve bahçeler için ise kuyulardan su taşıdıklarını anlattı. Ünver, “Çok maliyetli işler bunlar. Muhittin Böcek Başkanımız kendisi de çiftçilikten geldiği için bizim derdimizden anladı. Bize çok yardımcı oluyor. Gelecek neslimiz bu su sayesinde çok rahat edecek. Muhittin Başkanımıza dua ediyoruz” ifadelerini kulandı.

Su Varsa Hayat Var

Sülekler Mahallesi Eski Muhtarı Mehmet Arslan da, “Bugün sondajımızdan suyumuz aktı. Bu ovada artık seracılık da olur, yaş sebze de olur. Bakarsın geçlerimiz köylerine geri döner tarımla uğraşır. Su varsa hayat var. Su yoksa hayat olmaz. Başkanımıza selamlarımızı saygılarımızı iletiyorum. O da bizim gibi köylü çocuğu. Köylünün dilinden anlayan çiftçinin dilinden anlaya birisi. Buralara kadar bu hizmetleri gönderdiği için ona saygı duyurum. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.