Çiftçilerin mısır sevinci

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede 4.434 üreticiye yüzde 50 hibe ile verdiği ve toplam 53.400 dekar alanda toprakla buluşan silajlık mısırlar hasat edilmeye başlandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal destek projeleri kapsamında 17 ilçede 4 bin 434 üreticiye yüzde 50 hibe ile toplam 125 bin kg silajlık mısır tohumu vermişti. Denizli’nin 17 ilçesindeki 53 bin 400 dekar alanda toprakla buluşan silajlık mısırlar hasat edilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu kapsamda Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü düzenledi. Çeltikçi Mahallesi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan üretimin öneminden bahsederek, “Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Ne kadar ihtiyacımızı karşılarsak o kadar bağımsızız. Onun için özelikle tarım ve hayvancılık, olmazsa olmazımızdır” dedi.

Bu işin kahramanı çiftçiler

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu noktada siz değerli çiftçilerimizin ve hayvancılıkla uğraşan hemşerimizin bu ülkeye çok büyük katkıları var. Yaptığınız üretimden dolayı, ülkemize vermiş olduğunuz güçten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu işin kahramanı sizsiniz. Bizler sizin bu yürüyüşünüze güç katmak ve kolaylaştırmak için en üst seviyede destek vermeye gayret ediyoruz. Üreten insanlarımıza bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak 50’nin üzerinde proje ile destek verdik.” Tohumdan tarımsal sulamaya, damızlık koç ve tekeden makine ekipman desteğine üreticinin neye ihtiyacı varsa karşılamak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin kaba yem ihtiyacını karşılayabilmeleri için desteklediğimiz silajlık mısır tohumlarından çok bereketli ürünler elde edildi. Ürünler bereketli olduğu zaman biz çok mutlu oluyoruz. Yaptığımız iş amacına ulaşıyor” dedi.

Büyükşehir her zaman üreticinin yanında

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tohumları üreticiye yüzde 50 hibe ile verdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Bu bir teşvikti. Bize güveninizden ve silajlık mısır tohumuna talebinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da neye ihtiyacınız varsa, ne konuda destek almanız gerekiyorsa her zaman sizin yanınızda duracağız. Sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin, ürünlerinizi bereketli kılsın” ifadelerini kullandı. Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ise pandemi ve savaştan dolayı gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirterek, “Bu önemli proje için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Tarım Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çiftçilere 125 bin kg silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar da, proje ile üreticilere toplam 125 bin kg silajlık mısır tohumu dağıtıldığını belirterek, “Denizli’de kim ben silajlık mısır tohumu üretmek istiyorum’ diyorsa Denizli Büyükşehir Belediyesi bu maliyeti karşılayarak çiftçimizin talebini yerine getirdi. Bu çok büyük bir maliyet. Başkanımız Sayın Osman Zolan’a şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi. Tohum desteğinden faydalanan çiftçi Ragıp Canbay ise tohumlardan çok güzel verim elde ettiklerini belirterek, proje için Başkan Zolan’a teşekkür etti. Biotek Tohumculuk’tan Abdullah Akan, yerli ve milli olarak ürettikleri silajlık mısır tohumu ile gurur duyduklarını kaydederek, proje için Büyükşehir Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Başkan Zolan traktörün direksiyonuna geçti

Konuşmaların ardından katılımcılar çiftçi Ragıp Canbay’ın tarlasına giderek silajlık mısır hasadına katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, traktörün direksiyonuna geçerek ilk hasadı yaptı. Çiftçi Canbay ve ailesine bereketli hasatlar dileyen Başkan Zolan, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile geçen mart ayında hayvan üreticilerinin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını karşılaması için silajlık mısır tohumu destek projesi hayata geçirdi. Yüzde 50 hibe destek projesi ile 17 ilçede 4 bin 434 üreticiye 125 bin kg silajlık mısır tohumu dağıtıldı. 53 bin 400 dekar alanda toprakla buluşan silajlık mısır ile 267 bin ton kaba yem üretiminin gerçekleşeceği belirtildi.