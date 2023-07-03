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Çiftçilerin hasat sevinci

EKONOMİ 03.07.2023, 08:26
Çiftçilerin hasat sevinci

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in üretime olan desteğiyle hayat bulan Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyeleri, Büyükşehir’in dağıttığı ve toprakla buluşturdukları ada çayının hasat zamanının gelmesinin sevincini yaşadı.MERSİN (İGFA) - Yaklaşık 5 sene önce Çaltıbozkır Derneği adı altında buluşan Çaltıbozkırlı üreticiler, Büyükşehir’den lavanta fidesi talep etmiş ve bu taleplerine karşılık veren Büyükşehir de, kendilerine 5 bin adet lavanta fidesi hibe etmişti. Hibe edilen lavanta fidelerini toprakla buluşturan Çaltıbozkırlı üreticiler büyük bir başarı elde etmiş ve Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ni kurmuşlardı. Kooperatifleşme sürecinde de üreticilere destek veren Büyükşehir, kendilerine distilasyon ünitesi de hediye etmişti. Lavanta üretimi yapan Çaltıbozkırlı üreticiler hem lavanta satışı, hem de distilasyon ünitesi ile birlikte esansiyel yağ satışı yaparak gelir elde etmişti.

Üreticilere yaptığı desteklere devam eden Büyükşehir Belediyesi, Silifke’de ada çayının üretimini yaygınlaştırmak amacıyla da ada çayı fidesi dağıtmıştı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez Silifke’de dağıtımı yapılan ada çayı fidesi, verimi ile üreticiye umut olmuştu. Aynı projeyi bu yıl da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Ada Çayı Fidesi Dağıtım Projesi’ kapsamında yeni fideleri yeni üreticilerle buluşturmuştu. Kendilerine dağıtılan ada çayının hasat zamanının gelmesiyle hasat sevinci yaşayan üreticiler, topladıkları ada çayını çay veya esansiyel yağ olarak satışa sunacak ve gelir elde edecek.

Şahutoğlu: “Tarımsal projelerimiz planlı ve bir amaç doğrultusunda yapılmaktadır”

Büyükşehir Belediyesi’nin tarım projelerinin tamamının planlı ve bir amaç doğrultusunda yapıldığını ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Silifke’de 2021 yılında tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması çalışmalarına lavanta fideleri ile başladıklarını hatırlattı. Şahutoğlu, “Lavanta fidelerinden almış olduğumuz verimlerle ve dikilmiş olan fidelerle beraber, Silifke Çaltıbozkır Kooperatifi’ne distilasyon ünitesi kurulmuştu. Bu ünite ile beraber tıbbi aromatik bitkilerin yağları da çıkartılmaya başlandı. Biz de tarımsal anlamda daha kıraç topraklarda ada çayını, bu bölgede yaygınlaştırmaya çalıştık. Böylelikle 2022 ve 2023 yıllarında toplam 120 bin adet ada çayı fidesini 72 üreticimize dağıttık” dedi.

“Üreticiler, proje sayesinde ürünlerinden daha iyi bir kazanç sağlıyor”

Ada çayının hem çay, hem de esansiyel yağ olarak kullanılmakta olduğuna dikkat çeken Şahutoğlu, yaklaşık 80 kilo ada çayından bir litre yağ elde edildiğini ve böylelikle üreticilerin katma değer elde ettiklerini belirtti. Şahutoğlu, “Üreticiler tarladan topladığı ürünlerin yağlarını kooperatif aracılığıyla çıkartıyorlar ve böylelikle üretmiş oldukları ürünleri daha iyi bir gelirle satıp, daha iyi bir kazanç sağlıyorlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal projeleri bir plan çerçevesinde geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gülcan: “Büyükşehrin bu konudaki destekleri çok güzel”

Hasat sevinci yaşayan üreticilerden Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatif Başkanı Hatice Gülcan Yüksel, “Büyükşehir Belediyesi bize ada çayı fidesi dağıtmıştı, onları ektik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Hasat bittikten sonra da, yine Büyükşehir Belediyemizin bize vermiş olduğu distilasyon tesisinde yağını çıkartacağız. Çay olarak, tütsü olarak, yağ olarak tüketiciye sunuyoruz. Büyükşehrin bu konudaki destekleri çok güzel” dedi.

Genç: “Proje sayesinde, verimsiz araziler de tarıma kazandırılıyor”

Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nde Yönetici Mustafa Genç ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, bölgemizde ilk defa lavanta ve ada çayı üretmeye başladık. Tıbbi ve ıtri bitki üretmeye başladık. Büyükşehir Belediyesi bu anlamda bize fide sağladı. Çünkü üretici bu fideleri nereden alacağını bile bilmiyor. Bu anlamda Büyükşehir’in verdiği katkı üreticiler için çok değerli. Biz burada hem kendimiz üretiyoruz, hem de özellikle verimsiz arazilerde bu tür tıbbi ve ıtri bitkileri dikerek buraların tarıma kazandırılmasını sağlıyoruz. Köyümüzde daha çok üretim olsun istiyoruz. O anlamda biz lavanta ve ada çayını yaygınlaştırdık” ifadelerini kullandı.

“Ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi, köyün sosyoekonomik durumunu da geliştirdi”

Hasat ettikleri ada çaylarını Büyükşehir’in verdiği distilasyon tesisinde yağa da dönüştürdüklerini belirten Genç, “Uçucu yağdan katma değer ürünler oluşturuyor ve üretiyoruz. Onları da katma değerli bir şekilde tüketicilere ulaştırıyoruz. Böylece köyün sosyoekonomik durumunu geliştiriyor, insanların para kazanmasını sağlıyoruz. Özellikle köydeki kadınlar bu işten çok yararlandı. Çünkü köy kadınları önceden sadece hayvancılık yapıyordu. Tarımdan çok fazla gelir elde etmiyordu. Bu anlamda köy kadınları da aile bütçesine katkıda bulundu” dedi.

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