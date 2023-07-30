Çiftçilerin buğday sevinci

Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle binlerce çiftçinin toprakla buluşturduğu sertifikalı buğdayların hasat zamanı geldi. Daha önce traktörün direksiyonuna geçerek tarla eken Başkan Osman Zolan, bu kez biçerdöverle buğday hasadı yaptı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bu yıl 4.892 çiftçinin toprakla buluşturduğu 1.525 tonluk sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumlarının hasatları yapılmaya başlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinin Altınova Mahallesi’ndeki Nevzat Kana’ya ait buğday tarlasının hasadına katıldı. Başkan Zolan’a Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve beraberindekiler eşlik etti. Daha önce poşusunu takıp traktörün direksiyonuna geçerek tohum eken Başkan Zolan bu kez biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yüzde 50 hibe ile verdiği sertifikalı buğdayın biçerdöverle hasadını yapan Başkan Osman Zolan, daha sonra sapla samandan ayrılan ürünü traktöre aktardı. Başkan Osman Zolan’ı biçerdöver kullandığını görenler şaşkınlığını gizleyemezken hasat renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir’den üreticilere 50’den fazla destek projesi

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden bu yana yollar, köprülü kavşaklar, altyapı, içme suyu hatları, parklar, kültür merkezleri, spor tesisleri gibi şehrin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gayret etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Denizli’nin büyükşehir olmasının ardından kanunun verdiği yetkiyle çiftçi ve üreticilere de destek olduklarını ve bugüne kadar kırsala yönelik 50’nin üzerinde destek projesi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zolan, “Bu projelerle her bir çiftçimize dokunmaya, onların daha fazla ve kaliteli üretmesine ve sonuçta daha fazla kazanmasına destek olmaya çalıştık” dedi. Buğdayın insanların temel gıda maddesi olduğuna değinen Başkan Zolan, “Bu ürünün yokluğu birçok sıkıntıya sebep verebiliyor. İşte bugün tahıl koridorunun kurulması ile ilgili dünya Türkiye’nin gözünün içine bakıyor. Kendi tahılımızı yeteri kadar üretmemiz gerekiyor. Bunun için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokolle çiftçilerimize kalite ve üretimi daha da artıracak sertifikalı buğday tohumu desteği verdik” diye konuştu.

Denizli’de kaliteli, verimli ve bol ürün elde edilecek

Yüzde 50 hibe ile verdikleri tohumları toprakla buluşturarak ülkeye kattıkları katma değer için tüm çiftçilere teşekkür eden Başkan Zolan, “İnşallah desteklerimiz devam edecek ve el birliğiyle şehrimizi, ülkemizi daha ileriye, daha güzele götüreceğiz. Bugün hasat zamanı. Biliyorsunuz hasat çok kıymetlidir. Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun, derler. Bizim çok şükür bu tarlada izimiz vardı, desteğimiz vardı. Hasada gelerek bu güzelliği yaşıyoruz. Ürünün kalitesine baktığımızda ise insanlarımızın yüzünün güldüğünü görüyoruz ve onlardan daha da mutlu oluyoruz. İnşallah daha kaliteli ve fazla üretim için çiftçilerimize desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Hasadı yapılan sertifikalı buğdayların seneye tohum olarak da kullanılabileceğini kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Sertifikalı tohumlarımız hasatlarla çoğalacak, şehrimizde kaliteli, verimli ve bol ürün elde edilmesinin mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum, hasadımız bereketli olsun.”

4.892 çiftçiye 1.525 ton sertifikalı tohum

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen proje ile 19 ilçede buğday, arpa, tritikale ve yem bitkisi olmak üzere üreticilere 1.525 ton sertifikalı tohum desteği verilmişti. Dönüm başına 20 kilogram sertifikalı tohum desteği alan Denizli genelindeki 4 bin 892 çiftçi 1.525 ton sertifikalı buğday, arpa, tritikale ve yem bitkisi tohumunu 8 bin 75 hektar alanda toprakla buluşturmuştu.