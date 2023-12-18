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Çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre dağıtımı başladı

EKONOMİ 18.12.2023, 17:11
Çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre dağıtımı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği kapsamında çiftçilere gübreleri teslim edilmeye başlandıKOCAELİ (İGFA) - Çiftçi dostu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Büyükşehir, “2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği sağlıyor. Daha önce mazot ve yem bitkisi tohumu alan çiftçilere gübreleri, bulundukları mahallelerde teslim edilmeye başlandı.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İLE GÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin “Kocaeli’nde ekilmemiş tarım arazisi kalmasın” hedefiyle tarım ve hayvancılığa verdiği destekler, çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Bu yıl içinde 16 bin 500 çiftçiye tamamı hibe 2 milyon 900 bin litre mazot ve 3 bin 200 çiftçiye yüzde 50 hibeli bin 350 ton yem bitkisi tohumu desteği sunan Büyükşehir üreticilere bu kez katı organomineral taban gübresi desteği veriyor.

GÜBRELER, ÇİFTÇİLERE YERİNDE TESLİM EDİLİYOR

2023 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu desteğinden yararlanan çiftçilere gübreleri bulundukları mahallelerde teslim edilmeye başlandı. Belirlenen program dahilinde tırlarla üreticilerin bulunduğu kırsal mahallelere getirilen gübreler, A Takımı ekipleri tarafından çiftçilerin traktörlerine yükleniyor. Dağıtımların ay sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Daha önce mazot ve tohum desteği alan çiftçiler, gübrelerini teslim alır almaz tarla ve bahçelerinin yolunu tutuyor. Üreticiler verilen desteklerden memnuniyetini ifade ederek, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor.

120 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ DESTEKLENİYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen ve Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan proje doğrultusunda özellikle mazot, tohum ve buğday, arpa, mısır, ceviz, fındık yetiştiricilerine yönelik gübre desteği ile il genelinde bu yıl 120 bin dekar tarım arazisi desteklenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden memnun olan üreticiler, bu tür desteklerin sürmesi halinde daha çok üreteceklerini belirtiyor. Bu kapsamda üretici Basri Koyukan, “Tarım ve hayvancılık yapıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin daha önce verdiği mazot, tohum gibi tarımsal desteklerinden yararlandım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi seviyoruz. Aldığımız ürünün yarı parasını veriyoruz, bizim için çok büyük bir katkı oluyor. Büyükşehir sadece çiftçiye destek vermiyor, köylerimize en güzel hizmeti sunuyor. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Çiftçi dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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