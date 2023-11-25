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Çiftçilere yem desteği

EKONOMİ 25.11.2023, 08:21
Çiftçilere yem desteği

Artan girdi maliyetlerine yetişemeyen çiftçinin imdadına yetişen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçi üretime devam etsin diye desteklerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin’in 13 ilçesinde küçük üreticiyi her alanda destekleyen Büyükşehir, büyükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilere de ‘mısır flake yem desteği’ne devam ediyor.MERSİN (İGFA) - ‘Destek Büyükşehir’den Üretim Çiftçiden’ sloganıyla başlatılan mısır flake yem dağıtımı projesi kapsamında Tarsuslu üreticiler yemlerine kavuşurken; Akdeniz, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki 395 büyükbaş hayvan yetiştiricisine de toplam 246 bin 400 kg mısır flake yem desteği ulaştırılacak.

Basılgan: “Küçük üreticilerimizin her zaman yanındayız”

Özelikle süt üretimi yapan büyükbaş hayvan yetiştiricilerine desteklerin ulaştırıldığını kaydeden Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında Veteriner Hekim Seçil Basılgan, Tarsus’ta yem dağıtımının 2. etabını tamamladıklarını belirtti. Basılgan, “Tarsus’ta bulunan 231 çiftçimizin yem desteklerini tamamlamış olduk. Sırada Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Erdemli ve Toroslar ilçelerimiz var. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak küçük üreticilerimizin her zaman yanında olmaktayız, bunun için de büyükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olarak mısır flake dağıtımı yapmaktayız” sözlerine yer verdi.

“Büyükşehir’in destekleri sayesinde çiftçinin yüzü gülmeye başladı”

Verilen destek sayesinde biraz olsun rahatladıklarını belirten üretici Emine Aslan, “Alamıyorduk yemleri, alabildiklerimiz de güzel değildi. Her şey çok pahalı. Belediye başkanımız yem desteği verince iyi oldu, biraz rahatladık. Umarım bereketli olur. Destekler sayesinde çiftçinin yüzü gülmeye başladı. Hep destek veriyor zaten” şeklinde konuştu.

Desteklerden çok memnun olduklarını kaydeden üretici Yaşar Dağhan, devamının gelmesini istediklerini belirterek, “Yem maliyetleri yüksek, böyle desteklerin devamlı olması gerekiyor. Destek olursa çiftçiler bir nebze ayakta kalabilirler. Yüzde 50 hibeli yemin gerçekten katkısı büyük oluyor ama dediğim gibi devamlı olursa o zaman daha iyi olur” dedi.

Hacıhamzalı Köyü’nden üretici Metin Kara ise, “Desteklerimiz bugün geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi çiftçimizi, milletimizi düşünüyor. Desteksiz zor, her şey ateş pahası oldu. Süt ucuz, yem pahalı, et düştü, millet mağdur” ifadelerine yer verdi.

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