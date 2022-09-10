Çiftçilere nefes aldıran ödeme

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 709 milyon 78 bin liralık destekleme ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri kapsamında 709 milyon 78 bin 736 TL'lik destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;

TMO Alım Pirim desteği kapsamında 614 milyon 724 bin 153 TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında 54 milyon 126 bin 358 TL,

Lisanslı Depoculuk desteği kapsamında 25 milyon 192 bin 665 TL,

Uzman Eller Projesi desteği kapsamında 3 milyon 586 bin 159 TL,

Sertifikalı Tohum Üretim desteği kapsamında 7 milyon 192 bin 686 TL,

Mazot ve Gübre desteği kapsamında 2 milyon 951 bin 147 TL,

Fındık Alan Bazlı Gelir desteği kapsamında 1 milyon 305 bin 568 TL.

Toplamda 7 kalemde 709 milyon 78 bin 736 TL ödeme bugünden itibaren hesaplara yatırılacak.

Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" denildi.