Çiftçilere mısır tohumu desteği

Denizli’de tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle üreticinin yüzünü güldüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda 210.000 kg silajlık mısır tohumu desteği verdi. Başkan Zolan, bu yıl 17 ilçede 3.149 üreticiye 67.200 kg sertifikalı silajlık mısır tohumu verdiklerini belirtti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de tarım ve hayvancılıkta yüksek ürün veriminin elde edilerek üreticinin daha çok kazanması için desteklerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sertifikalı silajlık mısır tohumu desteğine bu yıl da devam etti. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde 2022 ve 2023 yıllarında 5 bin 649 üreticiye 142 bin 700 kg silajlık mısır tohumu desteği sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında ise 3 bin 149 üreticiye yüzde 50 hibeli olarak yaklaşık 67 bin 200 kg sertifikalı silajlık mısır tohumu verdi. Son 3 yılda üreticiyle toplamda yaklaşık 210 bin kg sertifikalı silajlık mısır tohum desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Çivril, Acıpayam, Buldan, Tavas, Çameli, Sarayköy, Çardak, Beyağaç, Bozkurt, Kale, Baklan, Honaz, Merkezefendi, Güney, Pamukkale, Çal ve Serinhisar ilçelerinde başladığı silajlık mısır tohumu dağıtımını tamamladı.

“Hiçbir ilçemizi ihmal etmiyoruz”

Çivril ilçesinde çok sayıda üreticinin hazır bulunduğu silajlık mısır tohumu destek programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler katıldı. Başkan Zolan, Denizlili üreticilerin daha kaliteli ve verimli üretim yaparak daha çok kazanmalarını istediklerini söyledi. Bugüne kadar üreticilere yönelik 50’nin üzerinde projeyle destek verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, silajlık mısır üretimiyle hayvancılık yapan üreticilerin yem maliyetlerinin azalacağını işaret etti. Çiftçilerin kazançlarının artmasını dileyen Başkan Zolan, “Bu yıl 17 ilçemizde silajlık mısır tohum desteği veriyoruz. Hiçbir ilçemizi ihmal etmiyoruz. Çünkü her ilçemizi seviyoruz, her insanımızı seviyoruz. Tohumlarımız bereketli ve hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Daha sonra Başkan Zolan ve beraberindekiler üreticilere tohumlarını teslim etti.