Çiftçilere ekipman desteği

Tarım ve hayvancılık alanında örnek projelere imza atarak üreticilerin her zaman yanında olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yüksek enflasyon nedeniyle maliyetlerin katlanarak arttığı bir dönemde, çiftçilere makine ve ekipman desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Saray İlçesi Karabürçek Mahallesi’nde 2 Ton kapasiteli Süt Soğutma Tankı kurularak üreticilere teslim edildi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Mandacılığı Geliştirme Projesi kapsamında, Tekirdağ İli Manda Yetiştiriciliği Birliği’ne 1 Ton kapasiteli 1 adet, Çorlu Süt Üreticileri Birliği’ne 2 Ton kapasiteli 1 adet süt soğutma tankı temin edilerek üreticilerin kullanımına tahsis edilmesinin ardından, Saray Süt Üreticileri Birliği adına da Karabürçek Mahallesi’ne kurulan

Süt Soğutma Tankı, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

BAŞKAN ALBAYRAK: “ÜRETİM SİZDEN DESTEK BİZDEN”

Törende bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tarım ve hayvancılık alanında üreticilere yönelik makine ve ekipman desteklerine devam ettiklerini belirterek, “Bugün de Saray İlçemizin Karabürçek Mahallesinde Süt Soğutma Tankımızı üreticilerimize teslim ediyoruz. Bu hizmetimiz sayesinde siz değerli üreticilerimizin büyük emeklerle üretmiş olduğunuz sütler, soğutulmuş olarak daha iyi koşullarda değerlendirilecek. Böylelikle süt işleme tesisleri için kaliteli ve sağlıklı koşullarda muhafaza edilmiş hammadde temini sağlanacak ve bu sayede kar oranları artacaktır. Üretim sizden, destek bizden. Siz ürettiğiniz sürece yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiğimiz projelerin hayırlı olması temennisiyle, tüm çiftçilerimize ve besicilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum.” dedi.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve Saray Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fikret Özer de birer konuşma yaparak, üreticilere verdiği destekten dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Süt Soğutma Tankı, Saray Süt Üreticileri Birliği adına Karabürçek Mahallesi’nde faaliyet gösteren üreticilere teslim edildi.

Süt Soğutma Tankı ile birlikte, hayvancılık yapan üreticilerin sülteri toplanıp, soğuk zincir içerisinde daha uygun bir fiyatla değerlendirileceğinden, hem çiftçilerimize hem de ilimiz ekonomisine katkı sağlanmış olacak ve böylelikle süt işleme tesisleri için kaliteli ve sağlığa uygun hammadde temini sağlanacak, üreticilerimizde daha fazla kar elde etme imkanına kavuşacaklar.