Çiftçilere buğday-arpa primi ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, buğday ve arpalarını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satan çiftçilere buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 50 kuruş prim desteği ödenecek.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, arpa buğday üretimi yapan ve Tarım Mahsulleri Ofisi'ne satan çiftçilere prim ödenecek. Satışlarını belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 50 kuruş prim destek verilecek.