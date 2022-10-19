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Çiftçilere bir destek de toprağa

EKONOMİ 19.10.2022, 08:22
Çiftçilere bir destek de toprağa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımda bilinçli üretimin yaygınlaştırılarak aşırı gübre kullanımının önlenmesi amacıyla başlattığı ücretsiz toprak analizlerine Serik’te devam etti.ANTALYA (İGFA) - Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesiyle çalışmalarını yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarıma desteğini sürdürüyor. Bugüne kadar Serikli üreticilere birçok alanda destek veren Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesine bağlı Zırlankaya, Boğazkent ve Büğüş Mahallelerinde ücretsiz toprak analizi gerçekleştirdi. Gübre kullanımını azaltmak ve çiftçiyi gereksiz maliyetten kurtarmak için gerçekleştirilen çalışma çiftçilerden tam not aldı.

Analiz Sonucuna Göre Tohum

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekiplerince çiftçilere ilk olarak toprak numunesi alma teorik ve uygulamalı bir şekilde gösterildi. Çiftçiler aldıkları toprak numunelerini Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edecek ve ücretsiz analiz sonucuna göre verimi yüksek tohum, fide ve fidanları toprakla buluşturabilecek. Böylelikle Serikli çiftçilere topraktan daha yüksek verim ve kaliteli ürün almaya imkan sağlanmış olacak. Aynı zamanda toprak yapısına uygun ekonomik ve doğru gübreleme de teşvik edilecek.

Toprağın Yapısını Koruyoruz

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, çiftçilere toprak analizi yaptırma alışkanlığı kazandırmak aynı zamanda kaliteli ve verimli ürün elde etmek için çalışma yaptıklarını belirtti. Aksu, “Yetişecek bitkinin büyümesi ve iyi verim alınabilmesi için toprakta eksik olan bitki elementi tespit ediliyor. Böylelikle çiftçimizin gereksiz gübre kullanımını önleyerek, toprağın yapısını da korumuş oluyoruz. Tahlil yapılmadan toprağa verilen gübrenin bitkiye ve toprağa zarar vereceği gibi gereksiz yere harcanan gübre ekonomik olarak kayıplara yol açacaktır” diye konuştu. 

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