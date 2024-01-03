Çiftçilere 2024'te destek yağacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında ise ilk olarak, Denizli Seralarında Sarı-Mavi Görsel Yapışkan Tuzak, Denizli Mera Islahı, Yem Bitkilerini Geliştirme (Silajlık Mısır ve Macar Fiği Tohumu), Nohut Tohumu, Toprak Analizi Desteklenmesi, Zeytin Fidanı, çiftçilere, Ayva Bahçelerinde Elma İç Kurduna Karşı ve Bağ Alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Benimsetilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında feromon tuzak desteği de verilecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenerek tarım ve hayvancılıkta yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla bugüne kadar onlarca destek projesi hayata geçirdi. Özellikle 2014’te “Büyükşehir” statüsü kazanan Denizli’de tohum desteğinden bal ormanına, damızlık koç ve teke hibesinden, mera ıslahına çiftçi ve üreticinin birçok ihtiyacına çare olan Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık desteklerine yeni yılda da devam edecek. Bugüne dek kent genelinde; 290 bin metre tarımsal sulama borusu desteği veren, meralarda hayvanların sulaması için de 18 adet rüzgar gülü inşa eden Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 arı yetiştiricisine ekipman desteği sağladı, bunun yanında kentte arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla Tavas ve Çal ilçesinde bal ormanı kurma projesini hayata geçirdi.

Zeytinyağı Üretim Tesisi hizmete girdi

Beyağaç ilçesinde günlük 60 ton kapasiteli Zeytinyağı Üretim Tesisini kısa süre önce hizmete alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Serinhisar ilçesinde ise Flake Üretim Tesisi yapımında son aşamaya geldi. DTB işbirliği ile Denizli Merkez ve Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisi inşasını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin korkulu rüyası zararlılara karşı da örnek çalışmalara imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı, kaliteli ve verimli tarımsal üretim yapılması için kimyasal ilaçlama yerine biyoteknik mücadele destekleri verdi. Çiftçilere yönelik makine ve ekipman desteğine de büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda tohum eleme, silaj paketleme, ceviz soyma, ceviz kurutma, ceviz tasnifleme ve ilaçlama makineleri ile su tankeri, süt soğutma tankı, katı gübre dağıtma römorku ve küçükbaş hayvan yıkama makinesini üreticilerin hizmetine sundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve DTB işbirliğinde üreticilere yüzbinlerce ceviz fidanı dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca çiftçilere sertifikalı yağlık ayçiçeği, silajlık mısır, buğday, arpa, tritikale, Macar fiği ve nohut tohumu ile zeytin fidanı destekleri verdi.

Süt Analiz Laboratuvarı kurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için 700 aileye toplamda 1.400 baş damızlık koç ve teke desteği verdi. BVD/MD hastalığına karşı 2.500 büyükbaş hayvan için aşı uygulaması gerçekleştiren, alabalık yetiştiren üreticilere daha sağlıklı yetiştiricilik yapmaları amacıyla 10.300 litre dezenfeksiyon desteğinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların mineral ihtiyacının karşılanması için toplamda 140 bin adet mineral yalama taşı verdi. Binlerce dekarlık mera ıslah çalışması için gübre desteği veren Büyükşehir Belediyesi, süt üreticisini büyük bir dertten kurtaran Süt Analiz Laboratuvarı kurdu. Çiftçilerin ürün verimini artırarak gübre maliyetlerini düşürmek için toprak analiz desteği de veren Büyükşehir Belediyesi, doludan zarar gören binlerce üreticiye verim kaybını önlemek için bakır preparat desteği sağladı.

2024’ün ilk destek projeleri

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında ise ilk olarak, Denizli Seralarında Sarı-Mavi Görsel Yapışkan Tuzak, Denizli Mera Islahı, Yem Bitkilerini Geliştirme (Silajlık Mısır ve Macar Fiği Tohumu), Nohut Tohumu, Toprak Analizi Desteklenmesi, Zeytin Fidanı, Alabalık Üretim Tesislerinde Dezenfektan Kullanımı ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesini hayata geçireceğini açıkladı. Bunların yanında çifçilere, Ayva Bahçelerinde Elma İç Kurduna Karşı ve Bağ Alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Benimsetilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında feromon tuzak desteği de verilecek.

“Birlikte başarmaya devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarım ve hayvancılığın gelişerek üreticilerin daha çok kazanması için bugüne kadar kent genelinde onlarca destek projesi hayata geçirdiklerini söyledi. Tarım ve hayvancılığa yönelik destek projelerinin 2024 yılında da artarak süreceğini kaydeden Başkan Zolan, “İnşallah çiftçi ve üreticilerimize nefes aldıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. Çiftçi ve üreticilerin tüm ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerini belirten Başkan Zolan, şunları söyledi: “Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah birlikte başarmaya devam edeceğiz. Allah’ım hep beraber daha nice güzel işler yapmayı nasip etsin.”