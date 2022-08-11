Çiftçiler patates üretimine yöneldi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, beslenmenin vazgeçilmez sebzelerinden patates üretiminde çiftçi desteklerini sürdürüyor. Son iki yılda Ladik, Havza, Vezirköprü ve Canik ilçelerinde 313 dekar alanın ekimi için toplam 105 üreticiye 77 ton tohum dağıtan belediye, bu yıl verimde yüzde 20 oranında artış bekliyor.SAMSUN (İGFA) - ‘Samsun İlinin Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında sebze ve meyve yetiştiriciliğine yönelik desteklerini artıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, üretim artışı için öz kaynaklarını seferber ederek, çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye üye üreticilerin ekim maliyetlerini ücretsiz fide, tohum, sera naylonu ve gübre vererek düşüren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 4 ilçede kontrollü ve modern tekniklerle üretim yapılmasını hedefliyor.

ARAZİ DE ARTTI ÇİFTÇİ DE

Yapılan desteklemelerle 4 ilçedeki patates üretimi giderek yaygınlaşıyor. 2021 yılında Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerinin 11 mahallesinde 40 çiftçiye toplam 27 ton tohum desteği verildi. 133 dekar alanda toprakla buluşan tohumlardan yüksek verim elde edilmesiyle talep artışıyla karşılaşan daire başkanlığı, destek miktarını 2022’de 50 tona çıkardı. Üretim yapılan ilçelere Canik de eklenince mahalle sayısı 24’e, ekilen arazi miktarı da 180 dekara, çiftçi sayısı da 65’e yükseldi.

ÜRETİCİLERE ÖRNEK OLDU

Patates üretiminde de çiftçilere örnek teşkil eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarımsal faaliyetlerin ve çeşitliliğinin artması için desteklerine devam edecek. Ekim yapılan arazilerde zaman zaman incelemelerini sürdüren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli ziraat mühendisleri, danışmanlık hizmetleriyle çiftçileri bilgilendiriyor.

KADIN ÇİFTÇİDEN TEŞEKKÜR

Canik ilçesine bağlı Çamalan Mahallesi’nde patates üreten kadın çiftçi Ferdane Türk, desteklerden çok memnun kaldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür eden Türk, “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek tohum desteği talebinde bulunmuştum. Ekipler müracaatımı değerlendirip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 600 kg patates tohumu verdiler. Arazime ektiğim tohumlardan güzel verim aldım. Çok memnun kaldım. Desteklerin devam etmesini diliyorum. Tarımın gelişmesi, çeşitlenmesi ve yaygınlaşması çok önemli. Büyükşehir belediyesinden Allah razı olsun.” değerlendirmesini yaptı.

TARIMI DAHA DA YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Üreticilere destek vererek tarımı yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Yaygın tüketilen patates önemli bir bitkisel karbonhidrat kaynağıdır. Patates üretimini artırmak için çiftçiye destek vermeye devam edeceğiz. Üreticilerimizin birim alandan daha fazla verim alabilmeleri için uygun yetiştirme tekniklerini öğrenmeleri ve sertifikalı tohum ekmeleri çok önemli. Katma değeri yüksek sebzelerden patateste amacımız, kaliteli üretimi ve verimi çoğaltarak çiftçilerimizin kazancçını artırmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak bitkisel üretimi desteklemeye devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.