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Çiftçi istedi, belediye zeytinyağı fabrikası kuruyor

EKONOMİ 11.05.2023, 08:11
Çiftçi istedi, belediye zeytinyağı fabrikası kuruyor

Çiftçi ve üreticilerin daha çok kazanması için kırsal destek programlarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak Beyağaç ilçesinde Zeytinyağı Üretim Tesisi kuruyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin kırsal bölgelerinde üretimi artırmak ve çiftçinin daha fazla kalkınmasına destek vermek amacıyla tarım ve hayvancılığa büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak Beyağaç ilçesinde Zeytinyağı Üretim Tesisi kuruyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Beyağaç ilçesini ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaştı. Başkan Zolan’a Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, AK Parti Beyağaç İlçe Başkanı Mustafa Tekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Kızılcaağaç Mahallesi’nde hayata geçirdikleri, zeytin yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Beyağaç ilçesi ve bölgesine hizmet edecek Zeytinyağı Üretim Tesisi inşaatında incelemede bulundu. Bir süre inşaatı inceleyen Başkan Zolan ve beraberindekiler proje hakkında bildi aldı.

Söz verdik, yaptık

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Denizli’nin büyükşehir olmasının ardından Beyağaç ile birlikte 19 ilçeye en üst seviyede hizmet etmeye gayret ettiklerini belirterek, altyapıdan üstyapıya, sosyal tesislerden spor alanlarına sayısız yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyükşehir olduktan sonra kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlar yapabildiklerini, bazı bölgelere özel projeler hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Zolan, bölgede ciddi anlamda zeytin üretiminin olduğunu ancak bunu katma değerli ürüne dönüştürecek zeytinyağı işleme tesisi bulunmadığını, söz konusu tesisin vatandaşlar tarafından yapılmasının da mümkün olmadığın dile getirdi. Beyağaç ve bölgesindeki zeytin yetiştiricilerinin ürününü Kale ilçesine götürmek zorunda kaldığını, bunun da hem zahmetli hem de ekonomik olmadığını ifade eden Başkan Zolan, “Burada bir zeytinyağı üretim tesisi kurmak için söz vermiştik. İnşallah kısa süre içerisinde tesisimiz faaliyete geçecek ve çiftçilerimiz yeni sezonda zeytinlerini burada işleyip zeytinyağı elde edebilecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Esnafla kucaklaştı

İncelemenin ardından Beyağaç ilçesinin Kapuz Mahallesini ziyaret eden Başkan Zolan burada hayata geçirdikleri sosyal tesis ile kahvehane tadilat çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi. Başkan Zolan son olarak Beyağaç ilçe merkezinde esnafla bir araya geldi. Esnafı tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Osman Zolan, sıcak karşılama ve hoş muhabbet için hemşehrilerine teşekkür etti.

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