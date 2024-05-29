CHP'li vekil Bülbül, zeytin üreticilerinin sesi oldu

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, zeytin üreticilerin ağır depolama maliyetleri ve ürünlerinin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, ihracat kısıtlamalarının ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet verdiğini söyledi.AYDIN (İGFA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, zeytinyağı üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesi ve ihracat yasağının derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Bu tedbirin sürdürülmesinin hem üreticilere hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade eden Bülbül yaptığı açıklamada, Türkiye’de en çok zeytin ağacının bulunduğu ikinci il olan ve zeytin ağacı varlığının yüzde 9’una sahip olan Aydın’da bu yıl rekor miktarda zeytinyağı üretimi gerçekleştiğini belirterek, "Ülke çapında üretilen zeytinyağı iç pazarın ihtiyacını karşılamakta ve stok fazlası vermektedir. Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen sınırlama nedeniyle, üreticiler ağır depolama maliyetleriyle ve ürünlerinin bozulması tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Aynı zamanda, dış pazardan gelen talebin ihracat tedbiri nedeniyle karşılanamaması üreticilerin ve ülkenin 400 milyon Avro gelir kaybı yaşamasına sebep oldu. Bu yasağın derhal kaldırılması ve üretici mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir" diye konuştu.