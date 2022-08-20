CHP'li Kaya: "Fındığa iyi fiyat verdik diye milleti aldatmaya çalışıyorlar"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’un Maçka İlçesinde fındık üreticilerini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatlarından memnun olup olmadıklarını sordu, fındıktaki sorunlara dikkat çekti.AJANS PAZAR

TRABZON (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’un Maçka ilçesinde fındık üreticilerini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatından memnun olup olmadıklarını sordu. Kaya, “TMO, 2 ay önce fındığı piyasaya 44 liradan satıyordu. Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı fındık fiyatı 50-51 lira. Fındığa iyi fiyat verdik diye milleti aldatmaya çalışıyorlar, fındık üreticilerimizi mağdur ediyorlar.” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Maçka İlçe Başkanı Nihan Göktürk ve parti yöneticileri ile birlikte Maçka’da Mataracı Mahallesini ziyaret ederek, fındık üreticileriyle bir araya geldi. ‘Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı fındık fiyatından memnun musunuz?’ diye soran Kaya’ya üreticiler, “Açıklanan fiyattan memnun değiliz, bu şartlarda fındık fiyatları en az 70 lira olması gerekiyordu. Üstelik devletin açıklamış olduğu fiyatla tüccarın aldığı fiyat aynı fiyat değil. Ben bugün Moloz’da sordum 42 lira dediler. Dün de Ayvasıl’da sordum 39 lira dediler.” cevabını verdiler.

“TMO, HAZİRAN’DA 44 LİRADAN FINDIK SATIYORDU”

TMO’nun Haziran ayında 44 liradan piyasaya fındık sattığına dikkat çeken Kaya, “TBMM KİT Komisyonunda 2 ay önce Toprak Mahsulleri Ofisi’nin görüşmeleri vardı. TMO’nun internet sitesine girdim, orada bir ilan dikkatimi çekti. İlanda 6 Haziran 2022 itibariyle TMO’nun 18.000 ton fındığı 44 TL’den satışa çıkardığı yazıyordu. O tarihten yaklaşık 50 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıktı alan bazlı gelir desteği dahil 54 lira fındık fiyatı açıkladı. Bazıları fındık fiyatlarını değerlendirirken bunu gözden kaçırıyor. Fındık zaten piyasada 44 lira idi, TMO piyasaya 44 liradan fındık satıyordu.”

“FINDIĞA İYİ FİYAT VERDİK DİYE MİLLETİ ALDATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fındık fiyatlarının 4 doların karşılığı olarak en az 70-72 lira civarında olması gerektiğini söylediğini hatırlatan Kaya, “Sayın Cumhurbaşkanı çıktı 54 lira fiyat açıkladı. Alan bazlı gelir desteğini çıkardığımızda geriye 50-51 lira kalıyor. Yani TMO’nun haziran ayında piyasaya 44 liradan sattığı fındığın fiyatını 50 lira açıkladır. Fındığa iyi fiyat verdik diye milleti aldatmaya çalışıyorlar.” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya açıklamalarının devamında şunları söyledi:

“FINDIĞA VERİLEN FİYAT HAYAL KIRIKLIĞIDIR”

“Yevmiyecisinden, patozcusuna kadar, gübresine, nakliyesine, brandasına kadar her şeyin maliyeti 2-3 kat arttı. Ama 6. ayda 44 lira olan fındığımıza 8. Ayda Sayın Cumhurbaşkanı alan bazlı gelir desteğiyle birlikte 54 lira açıkladı. Buna da iyi fiyat verdik dediler. Tabii üreticimiz olanın bitenin farkında. Fındığa verilen fiyat maalesef hayal kırıklığıdır. Verilen fiyat üreticiyi mağdur edecek bir fiyattır. Üreticilerimiz ifade ettiler, fındık bugün 39 lira veren var, 42 lira veren var. Hani nerede 54 lira? O bile yok. Utanmadan bu millete yalan söylüyorlar. Fındık pazara indikçe de fiyat düşecek daha da mağdur olacak bu insanlar.”

“KOTA UYGULAMASI, YANLIŞ RANDIMAN HESABI VE NEM KONUSU SIKINTI YARATIYOR”

“Bizim bölge için hesaplanan rakamlar dönüm başına 80 ile 140 kilogram fındık alındığı yönünde. Ama gidiyorsunuz TMO ofisine kota koymuşlar, diyorlar ki 50 kilogramını alırım. Gerisini ne yapacak mecburen tüccara götürecek. Tüccar da ticaret yapıyor tabii o da kendince bir piyasa belirliyor. Bunun yanında TMO ofislerinde geçen yıl çok yaşadık; fındığı bilmeyen, fındık üreticisi olmayan, o kültürden gelmeyen insanlar maalesef orada fındık alım işi yapıyor. Randıman tespitlerinde hata yapıyor, nem konusunda sıkıntı çıkarıyor. Birçok üreticiye ‘fındığını bir daha kurut, nemini azalt getir’ deniyor. Nakliye maliyetleri 1’e 3 artmış durumda zaten. Yani bu mağduriyetlerin olduğu bir ortamda fındığın en az 72 lira olması gerekiyordu. Verilen fiyat hayal kırıklığıdır, bir aldatmacadan ibarettir. Bu fiyatlar üreticiyi mağdur edecektir. Matematik yalan söylemez, gerçekler ortada.”

“FINDIK ÜRETİCİSİNİN MAĞDURİYETLERİNE ÇÖZÜM BULUNMALI”

CHP Maçka İlçe Başkanı Nihan Göktürk ise, “50 lira fındık fiyatı maliyetleri zaten karşılamıyor, kaldı ki bu fiyat 50 randımana göre. Bizim bölgede fındık en fazla 47 randımandır. 47 randımana göre verilen fiyat da 42 lira, 43 lira civarında değişir. Gerek yevmiyesiyle, gerek patozuyla; gübrelemesi, bakımı, bu zamana kadar zaten alacakları paranın 3 katı masrafı yapmışlar bahçelerine. İnsanlar mağdurlar. Bir an önce bu mağduriyete çözüm bulunması gerekir.” dedi.