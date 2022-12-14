CHEP 2023 hedeflerini paylaştı

2023 yılı hedeflerini paylaşan CHEP, 56,5 milyar adet tek kullanımlık plastik ambalajın azaltılmasına destek oldu.İSTANBUL (İGFA)- CHEP markasıyla 60 ülkede faaliyetlerini sürdüren küresel lojistik şirketi Brambles’ın 2022 yılı Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’ne göre şirket, “paylaş ve yeniden kullan” modeli ile tek kullanımlık alternatiflere kıyasla müşterilerin tedarik zincirleri için çok sayıda çevresel tasarruf sağlıyor. Bu doğrultuda 1 yılda yaklaşık 473 bin evden yayılan CO2 miktarına tekabül eden 2,5 milyon metrik ton CO2 salınımını engelledi.

Ayrıca 1 yılda, yaklaşık bin 788 adet olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda su (4 bin 470 megalitre) tasarrufu sağlanırken, 3,2 milyon metreküp kereste tasarrufu ile 3,1 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Atık yönetimindeki çalışmalarıyla da 1,5 milyon ton atık oluşmasının önüne geçti. Öte yandan 2022 yılında çeşitli kuruluşlar ile birlikte hareket ederek 56,5 milyar adet tek kullanımlık plastik ambalajın azaltılmasını teşvik etti.

“TEDARİK ZİNCİRİNDE 2023’TE VERİMLİLİKLERİN ARTMASI HEDEFLENİYOR”

Şirketin 2023 öngörülerine yönelik bilgi veren CHEP Avrupa ve Kuzey Amerika Otomotiv Kıdemli Ticari Direktörü Şafak Aktekin, “Her yıl, yenilenebilir tedarik zincirlerine öncülük etme vizyonumuzu daha ileriye taşıyoruz. Entegre düşünme, dayanıklılık ve pozitif değer yaratma temaları bizim anlayışımızın temel değerlerini oluşturuyor. Görülüyor ki, değişimin hızının yanında küresel zorluklar da giderek artıyor. Bu zorlukları aşmak; sürdürülebilir, iklime duyarlı, etik tedarik zincirleri yaratmak için var gücümüzle çalışmaya devem ediyoruz. Küresel salgından kaynaklanan tedarik zinciri kesintileri, çip ve batarya gibi önemli malzemelerin eksikliğinden dolayı yaşanan krizler ve mevcut enflasyonist baskıların derinleştiği bir yılı geride bırakıyoruz” dedi.