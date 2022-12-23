Charles artık 'Sterlin'in yeni yüzü

İngiltere Merkez Bankası, üzerinde Kral III. Charles’ın resminin yer aldığı yeni banknotların tasarımlarını kamuoyuyla paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Capital dergisinin paylaştığı habere göre, 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlardaki tek değişiklik portre olacak.

Şu anki banknotların üzerlerinde Eylül ayında hayatını kaybeden eski İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in resmi bulunuyordu.

Yeni kağıt paraların 2024 yılı ortasından itibaren dolaşıma sokulmasının ardından şu anki mevcut banknotlar da geçerli olmaya devam edeceği bildilrildi.

Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından 1960’dan itibaren dolaşıma sokulan banknotlarda yer alan ilk ve tek monarktı. İskoçya ve Kuzey İrlanda bankaları tarafından basılan kağıt paralarda ise monarkın resmi yer almıyor.