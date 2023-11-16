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Çevreye duyarlı şirketler ödüllendirildi

EKONOMİ 16.11.2023, 16:22
Çevreye duyarlı şirketler ödüllendirildi

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) üyesi olan şirketlerin çevreye uyumlu üretim yapmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “THBB Çevre Ödülleri”, BETON 2023 Kongresi ve Fuarı’nda düzenlenen törenle açıklandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği, 1998 yılından beri düzenlediği “THBB Çevre Ödülleri” ile çevre bilinci yüksek bir sektör oluşturmayı hedefliyor.

6. THBB Çevre Ödülleri Yarışması kriterlerini başarıyla geçen THBB üye tesislerine ödülleri 8 Kasım 2023 tarihinde BETON 2023 Kongresi ve Fuarı’nda Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, THBB Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin katıldığı bir törenle verildi.

Tören, 6. THBB Çevre Ödülleri Yarışması’na katkılarından dolayı denetçilere Teşekkür Sertifikası takdim edilmesiyle sona erdi.

THBB Çevre Ödülleri Yarışmasına başvuran hazır beton tesislerinde çevre mevzuatının yanı sıra tesislerde çevreyle ilgili iyi uygulamalar, estetik vb. kriterler göz önünde bulunduruluyor. THBB’ye üye tesislerin başvurabileceği yarışmada adaylar, çevreye duyarlı üretim konusunda A’dan Z’ye denetleniyor. THBB Çevre Yarışması’nda, hava kalitesinin korunması, gürültü, atık su kontrolü; akaryakıt, yağ ve kimyasal madde yönetimi; katı atık yönetimi ve trafik yönetimi gibi ayrıntılı çevre kontrolü unsurları denetleniyor. Tesis denetimlerinde ayrıca toz emisyon izni, geri dönüşüm sistemleri gibi hususlar da dikkate alınıyor.

Yarışmaya katılan tesislerden hazırlanan soru listesine göre en yüksek puan alan ilk on iki tesise “THBB Çevre Ödülü” veriliyor ve ödül alan tesisler arasından en fazla puan alan üç tesis Avrupa Hazır Beton Birliğine (ERMCO) bildiriliyor.

Bugüne kadar, 1998, 2001, 2007, 2012 ve 2015 yıllarında düzenlenen yarışmalarda, Uluslararası Çevre Temsil Ödülü alan tesisler, ERMCO tarafından 1998 yılında Lizbon’da, 2001 yılında Berlin’de, 2007 yılında Sevilla’da, 2012 yılında Verona’da ve 2015 yılında İstanbul’da ödüllendirildi.

THBB, Çevre ve İSG Komitesi ile 37 binin üzerinde çalışanı bulunan hazır beton sektörüne yön veriyor. Sektördeki üreticilerin çevreye uyumlu üretim yapmalarını sağlamak amacıyla THBB Çevre Yarışmaları düzenliyor. Çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan ve bu süreçte doğal kaynakların etkin, sorumlu ve limitli kullanımını sağlayan bir model olan “sürdürülebilirlik” konusunda çalışmalarına devam ediyor, beton ve onun en önemli iki bileşeni olan çimento ve agrega üreticilerini İsviçre merkezli Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sistemi kapsamında belgelendiriyor.

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