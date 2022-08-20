Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uygulayacağı bir projeyle zirai ambalaj atığı sorununun önüne geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımsal üretimin en yoğun olduğu ilçelerin başında gelen Kumluca’da, çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelen zirai ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolü için “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesini başlattı. Başkan Böcek, ayrıca Kumluca Beykonak Sulama Tesisini de hizmete açtı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile birlikte Kumluca’da ziyaret ve açılışlar gerçekleştirdi. Başkan Böcek, ilk olarak Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Böcek, Kumluca ve Antalya’ya yakışan hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirterek, Kumlucaspor’un Süper Amatörde Lig’de mücadele ederken şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmesinden dolayı tebrik etti. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da Başkan Böcek’e Kumluca’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Özellikle tarımla ilgili ilklerin hizmetlerini gerçekleştiriyorsunuz. Kumlucalı bütün üreticilerin derdine derman oluyorsunuz” dedi. Köleoğlu, Başkan Böcek’e Kumlucaspor şapkası hediye etti.

Beykonak Sulama Tesisi Hizmette

Başkan Böcek, daha sonra, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi, Tepecik ve Beşikci mevkilerindeki sulama suyu sorununu çözen Beykonak Sulama Tesisi’nin açılışını yaptı. Toplamda 2 bin dekar bin 500 haneyi kapsayan çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirten Başkan Böcek, “Su hayattır. Çiftçilerimize, köylü kardeşlerimize hizmet etmek boynumun borcudur. Onlar beni ‘Torosların Evladı’ diyerek bağırlarına bastılar. Ben de onların gece gündüz yanında olacağım. Hayırlı olsun” dedi.

Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Başladı

Başkan Böcek Beykonak Sulama Tesisi açılışının ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu’nda zirai ambalaj atıkları sorunun çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar doğrultusunda, tarımsal üretimin en yoğun olduğu ilçeler arasında yer alan Kumluca’da, “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesini başlattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesi, Kumluca Ziraat Odası’nda tanıtıldı.

Kökçe "30 Yıllık Hayalimizdi"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, proje için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “ Proje benim ve Kumluca için 30 yıldan beri hayaldi. 1950’li yıllarda domatesin başkenti ilk başladığı yer olan Kumluca’dan gerçekten bu zehirli zirai ilaç ambalajları her gittiğimiz geldiğimiz yerde dışarıdan gelen misafirlerimize karşı çok mahcup ediyordu. Gelecek olan çocuklarımız için, torunlarımız için, toprağımız için, temiz su için, deniz için, çevre dostu çiftçi kart projesi çok önemli. Aynı zamanda para da kazanacağız. Çöpe atmaktansa para kazanacağız. Pilot bölge olarak Kumluca’nın seçilmesi de bizi gururlandırdı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ambalaj Atığı Sorununun Önüne Geçeceğiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez uygulayacağı bir projeyle zirai ambalaj atığı sorununun önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek, çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelen zirai ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolü için projenin önemine vurgu yaptı. Türkiye’de yılda ortalama 50 bin ton zirai ilacın kullanıldığına dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, bu zirai ilaçların yüzde 10’unun Antalya’da tüketildiğini kaydetti.

Otomatlar Yerleştirildi

Projenin detaylarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, “Zirai ambalaj atıkları akıllı toplama otomatları belirlenin 4 noktaya yerleştirildi. Otomatlar, çiftçilere dağıtılan kartlar ile çalışacak. Akıllı konteynerler enerjisini solar paneller vasıtasıyla güneşten almakta ve kameralar ile 24 saat izlenebilmektedir. Çiftçi kartlar Kumluca Ziraat Odası tarafından kayıtlı çiftçilerimize dağıtılacaktır. Cep telefonuna indirilecek mobil uygulama ile bölgede yer alan zirai ambalaj atıkları toplama otomatlarının yerleri görülebilecektir. Otomatlara, çiftçilere tanımlanmış ve dağıtımı yapılmış kartlar ile zirai ambalaj atıkları atılabilecek. Otomatlara atılan ambalajların ağırlığına göre sistemde toplanan puanlar ile çiftçilere destek olacak bazı ödüller verilecek. Cep telefonuna indirilen mobil uygulama ve www.cevredostuciftci.com adresinden puanlar ve alınabilecek hediyeler görülebilecektir” dedi.

Proje Yaygınlaşacak Çiftçi Marketler Kurulacak

İklim krizi, kuraklık tehdidi, enerji ihtiyacını da dikkate alarak çevre dostu uygulamalar ile tarımı geleceğe taşıyoruz” diyen Başkan Muhittin Böcek, Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi’nin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte çiftçilerin projeyi sahiplenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, “İlgili tüm paydaşlarımızla, bölgede projeyi ayakları yere basar hale getireceğiz. Hemen sonraki hedefimiz Finike, Demre gibi tarımsal üretimin yoğun olduğu ilçelerimiz başta olmak üzere tüm Antalya’da projenin uygulanması ve Türkiye’de ilk olan bu projenin örnek alınarak yaygınlaşmasıdır” diye konuştu. Başkan Böcek, ilerleyen dönemde Çiftçi Marketlerin de kurulacağını belirterek, kartta toplanan puanlarla istenilen ürünlerin alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Kurutma Ve Paketleme Tesisi Yapıyoruz

Çitçilere verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Mavikent Hali’nde 5.5 milyona mal olacak kurutma tesisi ve paketleme tesisini yapıyoruz. Kurutma tesisimizin günlük kapasitesi 3 ton, paketleme tesisimizin kapasitesi de 40 ton olacaktır. Sera atıklarının bertarafı için 10 milyon euro’ya yani 180 milyon TL’lik bir yatırım daha yapacağız ve tesisi kazandırmış olacağız, enerji üreteceğiz” diye konuştu. Başkan Böcek ve katılımcılar daha sonra zirai ambalaj atık otomatlarının ilk denemesini gerçekleştirdi.

Neler Atılabilecek

Zirai ambalaj atıkları otomatına mantar ilacı, yabancı ot, kırmızı örümcek, fare ilacı, salyangoz, sümüklü böcek, böcek ilacı, gaz halinde etkili ilaç ve nematod ilaçları atılabilecek. Zirai ambalajlar ağzı kapalı olacak şekilde otomata atılacak. Çevreye atılan zirai ambalaj atıklarının kalıntılarıyla nedeniyle yeraltı ve yerüstü sular kirlenmekte, yapısındaki kimyasal maddeler ve ağır metaller nedeniyle toprak kirliliğine neden oluyor.