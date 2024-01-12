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Cevizin merkezi Denizli olacak

EKONOMİ 12.01.2024, 07:45
Cevizin merkezi Denizli olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve DTB işbirliği ile 2017 yılında başlatılan “Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında üreticiye dağıtılan ceviz fidanı 536.000 ile rekor bir sayıya ulaştı. Birkaç yıl sonra Türkiye’de en çok ceviz üretimi yapan şehrin Denizli olacağını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Denizli’miz cevizde de 1 numara olacak” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğinde 2017 yılında hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere bugüne kadar 475.000 ceviz fidanı dağıtılırken, bu yıl hibe verilecek yaklaşık 61.000 ceviz fidanının dağıtımına başlandı. Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlılığın azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında düzenlenen ceviz fidanı dağıtım töreni Uzunpınar Mahallesi’nde yapıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, çiftçiler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Denizli ceviziyle anılan bir şehir olmalı"

DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, 2017’de başlayan proje öncesi ceviz ve bademi yurtdışından ithal etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Bu yıl ile birlikte dağıtılan fidan sayısının 536 bin olacağını kaydeden Tefenlili, “Denizli artık ceviziyle anılan bir şehir olmalı. Dikilen fidan sayısında birinciyiz inşallah ürün anlamında da birkaç yıl sonra Türkiye’de birinci hale geleceğiz” dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Çınar ise, cevizin çok sağlıklı bir meyve olduğunu belirterek, “Projenin başından itibaren amacımız Türkiye’yi ceviz bahçesi yapmaktı. Sadece bunda değil, onlarca projemizde bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum" dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de, Büyükşehir Belediyesi ile örnek bir işbirliği içerisinde olduklarını ifade ederek, “Ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde milletimizin yüzünü güldürmek için birçok güzel projeye imza attık. İçinde bulunduğumuz bu projeye emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Zolan: “Çiftçimizin neye ihtiyacı varsa destek olduk”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Büyükşehir Belediyesi olarak 50’yi aşkın kalemde kırsal kalkınma projesine destek olduklarını ifade etti. Başkan Zolan, "Nerede bir ihtiyaç varsa orada gece gündüz demeden çalıştık. Sizler de her zaman bizim yanımızda oldunuz. Üretiminize destek olmamız bizleri de mutlu ediyor. Daha çok ve kaliteli üretmemiz gerekiyor, biz de bu gayretinize sizlere destek oluyoruz" dedi. Köyde dünyaya geldiğini ve çiftçiliğin zorluklarını bildiğini anlatan Başkan Zolan, “Zor şartlar altında üretim yaptığınızı, ayakta kalmaya çalıştığınızı en iyi bilenlerden biriyim. Çiftçimizin neye ihtiyacı varsa destek olduk. Aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz” dedi. Proje ile bugüne dek 7 bin 500 çiftçiye 475 bin ceviz fidanı dağıttıklarını belirten Başkan Zolan, bu yılla birlikte toplam fidan sayısının 536 bini bulduğunu kaydetti.

Bu yıl 748 üreticiye 61 bin ceviz fidanı dağıtılacak

2024 yılı için 18 ilçede 748 üreticiye yaklaşık 61 bin ceviz fidanı dağıtacaklarını kaydeden Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Diktiğimiz fidanlar güzel ağaçlar olsun, bereketli ürünler versin. İnşallah birkaç yıl sonra Türkiye’de en çok ceviz üretimi yapan şehir Denizli olsun. Nasıl kekikte dünyada 1 numara olduysak, cevizde de Denizli’miz bir numara olacak. Bunun gayreti içerisindeyiz.” Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler üreticilere ceviz fidanlarını teslim etti.

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