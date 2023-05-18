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Ceviz Üreticileri'nden Kahramanmaraş'a yardım eli

EKONOMİ 18.05.2023, 18:35
Ceviz Üreticileri'nden Kahramanmaraş'a yardım eli

Modern ziraat uygulamalarıyla ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) 2023 yılı Olağan Genel Kurulu, yöneticilerin ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Dernek, 6 Şubat’ta merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen ceviz üreticilerine destek olmak için ‘Kardeş Bahçe’sini seçti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ceviz üretiminde yerli üretimi destekleme hedefiyle modern ziraat uygulamaları aracılığıyla ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesiyle 2020 yılında kurulan Ceviz Üreticileri Derneği’nin (CÜD) 3’üncü Olağan Genel Kurulu İstanbul Ural Ataman Araba Müzesi’nde gerçekleştirdi.

CÜD Başkanı Ömer Ergüder açılış konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl bizim için girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle oldukça zor geçti. Bin bir emekle ürettiğimiz ürünlerimizi pahalıya ürettik ancak maliyetinden çok daha ucuza sattık. Gelecek dönemlerde de girdi maliyetlerini düşürmek için yardımlaşmaya devam edeceğiz. Dernek üyelerimizin görüşleri bizler için önemli ve değerli. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde bir anket gerçekleştirerek bizlerden beklentilerini ve memnuniyetlerini araştırdık ve yaptığımız çalışmaların, üyelerimiz üzerinde pozitif bir etki yaratını gördük” dedi.

Konuşmalar sonrasında derneğin yıl içerisindeki faaliyetlerinin de masaya yatırıldığı Olağan Genel Kurulda öncelikli olarak yönetim ve denetim kurulu seçildi.

Buna göre dernek üyelerinin büyük bir çoğunluğunun oyunu alan Ömer R. Ergüder yeniden CÜD Başkanı seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında ise; İ. Hakkı Akhan CÜD (Başkan Yardımcısı), Ahmet Emin Yazıcıoğlu (Sayman), Yusuf Yormazoğlu (Sekreter) Ali Toker yer aldı. Derneğin Denetim Kurulu’nu oluşturan isimler ise şu şekilde: Kemal Kaya, Ergun Şenlik ve Barış Özkamalı.

CÜD’DEN KAHRAMANMARAŞ’A YARDIM ELİ

2023 yılında atılacak adımlarla ilgili fikirlerin belirlendiği genel kurulda sürpriz bir karar da çıktı.

Ceviz Üreticileri Derneği, 6 Şubat’ta merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen ceviz üreticilerine destek olmak için ‘Kardeş Bahçe’sini seçti.

Türkiye’nin tarımında önemli bir potansiyele sahip olan bu bölgelerden Kahramanmaraş ilinde bulunan ve 35 üyesi bulunan Çağlayan Ceviz Kooperatifi’ni ‘Kardeş Bahçe’ olarak seçtiklerini belirten CÜD Başkanı Ergüder, “Yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Türkiye tarımında önemli bir potansiyele sahip olan deprem bölgelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm yollarına ortak olmak hepimizin bir görevi.  Dernek olarak bu konudaki adımlarımızdan biri de kardeş bahçemizi seçmek oldu. Türkiye çapında coğrafi işarete de sahip olan Maraş-18 cinsi ceviz üretimi gerçekleştiren ve yılda yaklaşık 10 ton hasat elde eden Kahramanmaraş Çağlayan Kooperatifi’nin yanında olacağız. Dernek olarak aldığımız karar doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez’in de desteğiyle cevizde doğru besleme, sulama ve koruma teknikleri gibi konular başta olmak üzere kooperatif üyelerine eğitimler vereceğiz ve verimlerini artırmak için destek olacağız” diye konuştu.

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