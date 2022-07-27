'Cevher'li öğrencilere sektörden burs desteği

Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği’nin 2020 yılında hayata geçirdiği “Cevherimiz Sensin” projesi bu yıl da maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret oranlarında burs verecek.İZMİR (İGFA) - Türkiye’ye 2021 yılında 6,1 milyar dolar ihracat kazandıran, iç pazarla birlikte 40 milyar dolarlık değer oluşturan maden sektörü, gençlere destek olmaya devam ediyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği’nin 2020 yılında hayata geçirdiği “Cevherimiz Sensin” projesi bu yıl da maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliğini seçen ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere asgari ücret oranlarında burs verecek.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Sektörümüzün iyi yetişmiş nitelikli mühendis ihtiyacını karşılamak amacıyla Maden Sektör Kurulu (EMİB, İMİB, BAİB ve DKİB) olarak YÖK ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2020-2021 yılında maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği seçen ve belirli bir sıralamada olan öğrencilere burs vermeye başladık. 3 mühendislik branşında 137 başarılı gence 1 milyon 407 bin TL’lik burs sağladık. YÖK iş birliği ile; üniversitede madencilikle ilgili bölümleri seçen ve 2022 YKS Sınavı başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrencilere asgari ücret oranlarında burs desteği sunuyoruz. Gençlerimiz mezun olduktan sonra hemen istihdam edilerek, üretim tesislerinde çalışarak saha deneyimini kazanıp sektörümüzü daha da ileri taşıyacaklar.” dedi.

Sürdürülebilir madenciliğin önemine değinen Alimoğlu, sektörün nitelikli insan kaynağı, orta vadedeki 15 milyar dolarlık maden ihracatı hedefine ulaşmamızı da ciddi ölçüde hızlandıracağını söyledi.

Daha detaylı bilgi için www.cevherimizsensin.com ve 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları kısmına bakılabilir.