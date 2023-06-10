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Cevdet Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması
EKONOMİ 10.06.2023, 15:20
Milyonlarca asgari ücretli için kritik gün belli oldu.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanması beklenirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret görüşmelerine ilişkin "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak." dedi.
Yılmaz asgari ücret görüşmelerine ilişkin "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak." dedi.
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|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
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|16
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|38
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|38
|31
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|38
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|O
|P
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|88
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|38
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|53
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|51
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|42
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|42
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|38
|41
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|40
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|25
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