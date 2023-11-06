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Cep telefonlarında taksit yasağı, piyasanın belini büküyor!

EKONOMİ 06.11.2023, 11:09
Cep telefonlarında taksit yasağı, piyasanın belini büküyor!

Cep telefonu piyasası ne durumda? Öğrencilere verilecek telefon desteği ne kadar? Bunun gibi merak edilen birçok sorunun cevabını sizler için hazırladık. Herkes Duysun ekibi olarak sizler için sorduk.Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR  - Herkes Duysun / SAKARYA (İGFA) -  Mevcut telefon fiyatlarındaki dalgalanmalar ve öğrencilere yönelik planlanan devlet desteği ne durumda?

Esnafımız Herkes Duysun için piyasada yaşanan son trendleri ve fiyat değişimlerini detaylandırırken, özellikle öğrencilere yönelik teknoloji erişimini kolaylaştıracak devlet desteğinin de önemini vurguladı. Bu desteğin teknolojiye erişim konusunda yaşanan maddi zorlukları hafifleteceğine dikkat çekti.

Cep telefonu piyasalarını değerlendiren esnafımız sıfır telefon yerine vatandaşın alım gücü yetmediği için daha çok ikinci el telefonlara yöneldiğini söyledi ve uzun bir süredir taksitle telefon almanın mümkün olmadığını hatırlattı.

Öğrencilere verilecek alım desteği konusuna değinen esnafımız, “Öğrencilere verilecek olan destek kanunen tam netleşmedi. Yaklaşık beş bin TL civarında bir indirim gelecek.” dedi. Cep telefonu piyasasının ortalama 15-20 bin TL bandında olduğunu hatta bazı modellerin 80 bin TL’ye kadar çıktığını belirten esnaflar, "5 bin TL çok az bir indirim öğrenciler için. Öğrenciler için donanımlı ve hızlı telefonlar gerekiyor. Bu durumda 5 bin TL’lik bir telefon işine yaramayacaktır.” şeklinde konuştu. Öğrencilere uygulanacak bu desteğin artması gerektiğini belirterek “En az 10 veya 15 bin TL olması gerekir.” diye konuştu.

Enflasyon ve alım gücü oranını da örneklendiren esnafımız “Eskiden 10 bin TL’ye doldurduğumuz tezgahımız şimdi 300 bin TL’ye doluyor. Alım gücüne göre fiyatlar aynı neredeyse ancak eskiden kredi kartı olduğu için satabiliyorduk. Şu anda parasını biriktirip de peşin almayı düşünen çok az.” ifadeleriyle vatandaşın cep telefonu satın alırken yaşadığı zorluklara değindi.

Yerli üretim telefonun vatandaşın ilgisini çekmediğini belirten esnafımız, “Bir yerli telefonumuz var, marka vermeyeceğim ama kasıyor, donuyor insanların isteğini karşılamıyor. Gelişmesini tabii ki isteriz.” dedi ve yerli üretim telefonların ülkemizin de ekonomisine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Cep telefonu aksesuarları hakkında da bilgi veren esnafımız telefon kılıflarının ortalama 50 TL olduğunu söyledi. Fiyatların yüksek olmasının nedenini ithal ürünler olmasıyla ilişkilendirdi ve “Bu elektronik ve kompleks bir ürün değil, plastik sonuçta ancak telefon kılıflarında yerli üretimimiz bulunmamakta.” ifadelerini kullandı.

Cep telefonu aksesuarlarının neredeyse hepsinin yurt dışından geldiğini belirten esnafımız bu konuda ülkemizin yerli üretime önem vermesi gerektiğini belirtti.

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