CEO'lar 'hafif' resesyon bekliyor

Küresel CEO Araştırması'nın 2022 yılını kapsayan sonuçları açıklandı. CEO'lar “hafif ve kısa süreli” bir resesyon bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - KPMG'nin dünyanın en büyük şirketlerinde görev yapan 1.300'den fazla CEO'ya stratejileri ve görünümleri hakkında sorular yönelttiği “Küresel CEO Araştırması”nın 2022 yılı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre liderlerin yüzde 58'i hafif ve kısa süreli bir resesyon bekliyor. Üst düzey yöneticilerin yüzde 14'ü, 2022'nin başlarına (yüzde 9) kıyasla biraz daha yüksek bir oranla, bugünün en acil endişeleri arasında resesyon konusu olduğunu belirtirken pandemi yorgunluğu ise yüzde 15 ile listenin başında yer alıyor.

Her on CEO'dan sekizi (yüzde 86) bir yıllık zaman zarfında bir resesyon beklediğini söylerken, yüzde 71'i bu resesyonun şirket kazançlarını yüzde 10'a kadar etkileyeceğini öngörüyor. Üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğu (yüzde 73) resesyonun beklenen büyümeyi sekteye uğratacağına inanıyor. Bununla birlikte, dörtte üçü (yüzde 76) yaklaşan resesyon öncesinde şimdiden tedbir amaçlı adımlar attıklarını da belirtiyor.

Ekonomik çalkantıların devam etmesi nedeniyle CEO'ların yüzde 39'u hâlihazırda işe alımları durdururken, yüzde 46'sı önümüzdeki 6 ay içinde iş gücünü küçültmeyi düşünüyor. Ayrıca her beş CEO'dan dördü, şirketlerini beklenen resesyona hazırlamak için kısa vadeli dijital dönüşüm stratejilerine ara verdiğini veya yavaşlattığını belirtirken siber güvenlik de artık en büyük riskler içinde yer almıyor.