Cengiz Holding 500 milyon lira bağışladı

Maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekipleriyle seferber olan Cengiz Holding, deprem bölgeleri için yapılan bağışlar konusunda öncü bir adım atarak, 500 milyon lira destekte bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Cengiz Holding olarak deprem felaketinin yaralarını sarmak kapsamlı çalışma yürüttüklerini belirterek, öncü bir adım attı.

Deprem bölgelerine iş makineleri, ekipman ve araç desteği sağlamayı sürdüren Cengiz Holding, "Toplam 432 kişilik arama kurtarma ekibimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan yaklaşık 187 kişi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Ayrıca Adıyaman, Malatya ve Gaziantep İslahiye’de kurulacak aşevleri için de çalışmalar hızlandırılırken, söz konusu aşevleri 13 Şubat 2023 tarihinden itibaren, günde 5 biner kişiye (toplam 15 bin) sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. İslahiye ve Hatay’da ayrıca 2 ekmek fabrikası desteği sağladık" dedi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, tüm bu çalışmalara ilaveten bugün deprem bölgeleri için 500 milyon TL tutarında destek bağışı yapmaya karar verdiklerini duyurarak, "Bunun 400 milyon TL’si AFAD’a, 100 milyon TL’si ise AHBAP’a iletildi. Tüm çalışmalarımıza aynı hızla devam ederken, yaralarımızı birlikte sarmak için elimizden geleni yapacağız. Gün birlik olma, birlikte mücadele etme günüdür" denildi.