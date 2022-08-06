Çekirdeksiz üzümün ihracat yolculuğu başlıyor

Türkiye’ye 2021 yılında 160 milyon dolar döviz kazandıran Osmanlı saray mutfağının gözde meyvesi çekirdeksiz sofralık sultani üzümün bu yılki ihracat yolculuğu 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlıyor. Çekirdeksiz taze üzümde 2022 yılı ihracat hedefi 200 milyon dolar.İZMİR (İGFA) - Üzüm üreticileri, 7 Ağustos Pazar günü bağlarda çekirdeksiz sofralık sultani üzüm hasadına başlayacak. Mevlâna (Razaki) çeşidi sofralık üzümde ise; ilk kesim tarihi 14 Ağustos 2002 Pazar günü olurken, 15 Ağustos 2022 tarihinde ihracatının başlamasına karar verildi.

2020 yılında 110 milyon, 2021 yılında da 160 milyon dolarlık ihracat performansı gösteren Çekirdeksiz sofralık sultani üzümde bu yılki rekoltenin ve ürün kalitesinin geçen yıldan daha iyi olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılında çekirdeksiz sultani taze üzüm ihracatından 200 milyon dolar, taze üzüm ihracatının toplamında da 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini aktardı.

Üreticilere ve ihracatçılara bereketli bir sezon dileğinde bulunan Uçak, “İzmir-Manisa-Denizli üçgeninde yaklaşık 60 bin üreticimiz 1 milyon 200 bin dekar bağ alanlarında üzüm üreticiliği yapıyor. Alıcı ülkelerin taleplerine göre ilaçlamalarımızı yapıp üretim yaptığımız takdirde emeklerimizin karşılığını alırız" dedi.

HER DERDE DEVA

Üzümün potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko gibi vitamin ve mineraller bakımından zengin olduğunu vurgulayan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Üzüm, çocukların kemik gelişimine katkı sağlıyor. Kemik erimesi olan hastalarda üzümün bu özelliğinden yararlanabilir. Üzüm, demir zengini olduğu için kansızlıktan kaynaklanan halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi belirtilerin azalmasını sağlar. Cilde parlaklık ve sağlıklı görünüm kazandırır. Üzümün en önemli faydalarından birisi de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Pandemi döneminde tüm vatandaşlarımızı sofralık üzüm tüketmeye davet ediyorum. Özellikle okula gidecek çocuklarımızın beslenme çantalarına sezonu bitene kadar taze üzüm, sezonu bittikten sonra ise çekirdeksiz kuru üzüm konulmasını öneriyoruz.”

RUSYA VE UKRAYNA

Çekirdeksiz sofralık sultani üzüm ihracatında Rusya Federasyonu’nun 87 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldığını anlatan Başkan Uçak, “İkinci büyük ihraç pazarımız 22 milyon dolarlık tutarla Ukrayna, üçüncü ülke ise 15 milyon dolarlık ihracatla Beyaz Rusya olmuştu. Bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna pazarında bir ihracat kaybımız olabilir. Buna karşılık Türk ihracatçıları alternatif ihraç pazarları bulacaktır. İhracat hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye, 2021 yılında taze üzüm ihracatından 206 milyon dolar döviz kazanırken, çekirdeksiz sofralık sultani üzüm 160 milyon dolarla taze üzüm ihracatından yüzde 78 pay aldı. Son yıllarda yıldızı parlayan Red Globe 12 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıraya yerleşirken, diyabet hastalarının tercih ettiği erkenci üzüm çeşidi Superior 6,5 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Yalova İncisi 6 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterirken, 15 Ağustos’ta ihracat yolculuğu başlayacak olan Razaki üzümü 2,7 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi.