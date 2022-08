ÇEİS'e uluslararası üç büyük ödül

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), hayata geçirdiği fark yaratan projeleriyle uluslararası platformlardan üç ayrı ödülün sahibi oldu.ADIYAMAN (İGFA) - ÇEİS, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çektiği #BenimleGelecek adlı projesi ve “Gelişimin Kapılarını Birlikte Açıyoruz” sloganıyla sektöre hizmet eden ÇEİS Kampüs projesi ile Stevie Awards’dan iki, “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması ile International Business Awards’danbir bronz ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ve pek çok sektöre ilham veren projeleriyle uluslararası ödüllerin sahibi oldu. Türkiye’de toplumsal cinsiyet kalıplarının incelendiği bir araştırmayla da desteklenen ve çimento sektörü çalışanlarına yönelik bir farkındalık projesi olan #BenimleGelecek ile The Stevie Awards for Great Employers ödül programında Achievement in Diversityand Inclusion (Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta Başarı) kategorisinde bir bronz ödül kazandı.

SEKTÖRE KATMA DEĞER SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, hayata geçirilen projelerin uluslararası arenada ses getirmesinden büyük gurur duyduklarını dile getirerek, “Sadece çimento sektörüne değil, Türkiye’de iş dünyasına örnek olacağına inandığımız ve gerçek bir etki yarattığını izlediğimiz projelerimizle sesimizi uluslararası arenada da duyurabildiğimiz için gururluyuz” diye konuştu.

Konukoğlu, gelecek dönemde de toplumsal konuları ele aldıkları, fayda ve fark oluşturan işler yapmaya ve sektöre katma değer sağlayamaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Başta vizyonlarıyla bizi destekleyen yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, tüm üyelerimize ve ÇEİS’in profesyonel ekibine teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.