Çay üreticilerine ödemeler yarın

Çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon TL destek ödemesi yarın yapılacak.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü itibariyle aktaracaklarını duyurdu. Bakan Yumaklı, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Hatırlanacağı gibi Bakan Yumaklı, geçtiğimiz Cuma günü 1 milyar 167 milyon 557 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesi yaptıklarını açıklamıştı.