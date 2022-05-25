Çay severleri mutlu eden haber A101'den geldi

A101 marketi bu hafta yayınladığı aktüel indirim kataloğunda en çok dikkat çeken ürün ise ÇAYKUR'un tiryaki çayı oldu.

Çay fiyatlarında yapılan büyük indirim marketin çay reyonundaki rafları boşaltacak cinsten. Geçen haftalarda çaya yüzde 44 oranında zam gelmişti. Bu zamla birlikte ortalama 1000 gramlık çayların en ucuzu 80 liraya yükselmişti.

A101 aktüel ürün kataloğunda birbirinden cazip onlarca ürün yer aldı ama en dikkat çeken ise çay fiyatları oldu.

A101 DEN ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAYA 3'DE 1 ORANINDA DEV İNDİRİM YAPTI

19 Haziran'da çay fiyatlarına yüzde 44 zam gelmişti. Bu zamdan sonra çay daha yüksek fiyattan satmak isteyen marketler çay zammı uygulamaya girene kadar raflarındaki çayları depolarına kaldırdı.

A101 market 21 Mayıs 2022 cumartesi günü başlayan ve 27 Mayıs 2022 Cuma günü akşamında bitecek olan indirimli ürünler aktüel kataloğunda yok yok.

Son zamanlarda adını yüksek fiyat artışları ile duyduğumuz ay çiçek yağından çaya kadar bir çok üründe indirim yapan A101 market ÇAYKUR Tiryaki çay fiyatında yüzde 31 indirim yaptı.

Bu büyük indirim çay fiyatının 3'de 1'e tekabül etmekte. Yüzde 70'e kadar dayanan enflasyon karşısında ne yapacağını şaşıran vatandaşlar bu yüksek indirimi duyunca bir nebze olsun rahatladı.