Çay hasadında iki kat hedef belirlendi

Üretim merkezi Rize Ardeşen, paketleme merkezi Elmalık Köyü'nde bulunan Türk çay markası Lazika bu yıl çay hasadını iki katına çıkartarak, 40 ton el ile toplanmış çay almayı hedefliyorRİZE (İGFA) - Anadolu'dan bir dünya markası çıkarmak üzere yola çıkan Türk çay markası Lazika, Mayıs ayında çay hasadına başladı. 2022 yılı hasadında 19 ton el ile toplanmış çay alan Lazika'nın bu yılki hedefi bu rakamın iki katına çıkarak, 40 ton el ile toplanmış çay almak ve işlemek.

Sürdürülebilir tarıma önem veren ve çaya sahip çıkmak misyonuyla yola devam eden Lazika'nın bu yıl çay bahçeleri 14 dönüme ulaştı. Katma değerli ürün sunmak için katma değerli ürüne yatırım yaptıklarını söyleyen Lazika Kurucu Ortağı Emre Erçin, bölgedeki kadınların topladığı el ile toplanmış daha kaliteli 2,5 yaprak yeşil çay için üç buçuk kat fazla fiyat ödediklerini ve lezzetten ödün vermediklerini belirtiyor.

KADIN İSTİHDAMINA KATKI

Hasadın, bölgedeki kadın istihdamı açısından da çok değerli olduğunun altını çizen Emre Erçin, “Kadınlar iş gücümüzün önemli bir kısmını oluşturuyor; ekibimizin yüzde 90'ı kadınlardan oluşuyor. Operasyonumuzun neredeyse tamamı (üretim, AR-GE, paketleme, sevkiyat) bölgede yürütülüyor. Lazika yeşil çaylar Karadeniz Bölgesi'nde 460'ın üzerindeki kadın tarafından mayıs ayında ilk hasatta elle toplanan 2,5 yapraklardan elde üretiliyor. Bazı ürünlerimizin paketlerinde tercih edilen bez ambalajlar da bölgedeki günlük işin az olduğu kış aylarında bölgedeki kadınlar tarafından elle dikiliyor. Ana tedarikçilerimiz arasında da birçok kadın girişimci yer alıyor ve markanın gelişimine katkı sağlıyor” diyor.

2023 İHRACAT HEDEFİ 1,5 MİLYON DOLAR

Lazika'nın iç pazardaki yerinin her sene arttığını, siyah ve yeşil çayın yanı sıra fonksiyonel bitki ve meyve çaylarıyla herkese hitap edebilecek çay çeşitleri ürettiklerini belirten Emre Erçin, 2023'te ihracat hedefinin yeni ülkelerin de katılmasıyla birlikte 1,5 milyon dolar olduğunu ifade ederek, "Lazika çaylar Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Amerika, İngiltere, UAE, Avustralya, İsrail, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Azerbaycan olmak üzere 13 ülkeye ihraç ediliyor" dedi.