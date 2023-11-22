Caspian Energy Club İzmir İş insanları ile buluştu

Merkezi Azerbaycan’da bulunan ve 50 ülkede 5 binin üzerinde şirketi bir araya getiren uluslararası network kuruluşu Caspian Energy Club’ın (CEC) İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen İzmir Technology Meet Up kentte faaliyet gösteren 50 dolayında firma temsilcisini bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Organizasyon çerçevesinde düzenlenen “Technology” ana temalı panelde ise Endüstri 4.0, Tarım 4.0, Tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler, Enerji Verimliliği ve Siber Güvenlik konuları ele alındı.

Toplantı açılışında selamlama konuşması yapan Caspian Energy Club (CEC) İzmir Temsilcisi Perviz Altay, İzmir’de faaliyet gösteren Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş CEO’su olduğunu belirtip bir süre önce CEC İzmir Temsilci olarak görevlendirildiğini söyledi. CEC İzmir Temsilciliği olarak günümüz dünyasında globalleşen dünya ticaretinde İzmirli iş insanlarına yeni bir ufuk açmayı hedeflediklerini belirten Altay, “Günümüzde üretmek ve ürettiğinizi dünyada satmak çok önemli oldu. İşletmelerin tedarik, üretim ve pazarlama aşamalarında geniş bir networke sahip olması gerekiyor. CEC sizlere tüm bu aşamalarda geniş bir network sunuyor. Bugün İzmirli iş insanları ile bir aradayız. Önümüzdeki süreçte devam ettireceğimiz toplantılar ile üyelerimize daha geniş bir network fırsatı sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda Türkiye Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Majidli ve Genel Başkanımız Telman Aliyev de bizlerin önünü açıyor” dedi.

CEC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Majidli de, Azerbaycan’ın başkenti Bakü ile 30 yıldır kardeş şehir olan İzmir’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. CEC’in 50 ülkede 5 binden fazla üye şirket ve kuruluşu bir araya getiren uluslararası network kuruluşu olduğunu vurgulayan Majidli, tüm sektörlerde dijital ekonominin, yenilikçi ve çevre dostu teknolojilerin tanıtılması için lobi çalışması yaptıklarını söyledi. Majidli CEC’in 2023 yılında 6 ülkede enerji ve yatırım forumları düzenlediğini Türkiye’de de 7 Meet Up, bir de uluslararası toplantı düzenlediğini kaydetti.

CEC olarak önemli bir üretim ve ticaret kenti olan İzmir’de de yapılanmaya karar verdiklerini de ifade eden Majidli, bu kapsamda başarılı bir iş insanı olan Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş CEO’su Perviz Altay’ı İzmir temsilci olarak görevlendirdiklerini belirtti. Altay’ın göreve gelir gelmez başarılı bir organizasyona imza attığını da söyleyen Majidli, “İzmir’de çok başarılı işler yapacağımıza olan güvenimiz arttı. El birliği yaparak oluşturacağımız sinerji ile İzmirli iş insanlarının tüm dünyada ticaret yapmasına katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı vurgulamak isterim” dedi.

Tarım da endüstri 4.0 uygulamaları

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelin moderatörlüğünü Perviz Altay yaptı. Panel konuşmacılarından Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TETA Teknik Tarım Genel Müdürü Sumer Tömek Bayındır; Tarım Sektöründeki Gelişmeler, Tarım 4.0 Uygulamaları ve Enerji Verimliliği konularında katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmasında, Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta kendine yetebilmesi için yapılması gerekenleri sıralayan Bayındır, “Tarımın gelişmesi için yapısal sorunlarımızı çözmek zorundayız. Üretenlerin topraktan kopmaması için desteklerin artırılmalı ve verilen teşvikler de doğru dağıtılmalıdır. Bir de gençleri tarıma kazandırmak için sosyal güvence vermeliyiz. Aksi halde tarımsal üretim yapacak kimse kalmayacak” dedi. Siber Güvenlik

Bimar Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. Siber Güvenlik Uzmanı Murat Kaya’da her geçen gün daha önemli hale gelen siber güvenlik konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Günümüzde tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin etkili müşteri hizmetleri sunmak ve uygun maliyetli işletme operasyonları yürütmek için dijital sistemler ve yüksek hızlı bağlantı kullandığına dikkat çeken Kaya, “İşletmeler, tıpkı sahip oldukları fiziksel varlıkları korudukları gibi, dijital varlıklarını da güvenceye almalı ve sistemlerini istenmeyen erişimden korumalıdırlar. Bir bilgisayar sistemine, ağa veya bağlı tesislere karşı ihlalde bulunarak bunlara yetkisiz erişim elde etmeye yönelik kasti bir etkinlik siber saldırı olarak adlandırılır. Başarılı bir siber saldırı gizli bilgilerin ifşası, çalınması, silinmesi veya değiştirilmesiyle sonuçlanır. Siber güvenlik önlemleri olası saldırılara karşı etkili savunma sağlar” dedi.

İlkbaharda İzmir’de uluslararası toplantı yapılacak

Panelin ardından toplantıya katılan işletme temsilcileri yaklaşık 1 saatlik B2B görüşmeleri yaparak firmaları ve yaptıkları işler hakkında birbirlerini bilgilendirdi. Toplantı sonrası açıklamaya yapan Süleyman Majidli aralık ayında Bursa ve İstanbul’da 2 ayrı Meet Up yapacaklarını belirtirken, Perviz Altay da ilkbaharda İzmir’de Uluslararası düzeyde geniş katılımlı bir toplantı planladıklarını söyledi.