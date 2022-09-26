Çarşı artık enerji üretecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle çatısı yenilenen 3 bin esnafın bulunduğu Yabancılar Çarşısı hem elektrik üretecek hem de daha çevreci olacak. Yağmur suları da toplanarak yeşil alan sulamalarında kullanılacak. Başkan Mustafa Demir, “Biz enerjiyi verimli kullanma noktasında Türkiye’ye örnek bir belediyeyiz. Bu çalışmada yine örnek teşkil edeceklerden biri” dedi.ORDU (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Yabancılar Çarşısında çalışma başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Yabancılar Çarşısı'nın çatısı sandviç panel levha ile kaplanıyor. Bu çalışmayla yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan olumsuz etkilenen çarşının bu problemi ortadan kaldırılıyor. 9 bloklu çarşıda çalışmaların 3’te 1 ‘i tamamlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Otomatik havalandırma kapaklarıyla hava sirkülasyonunun da sağlanacağı çarşıda esnaflar artık daha nezih bir ortamda hizmet sunacak.

Fen İşleri Dairesi tarafından yürütülen çatı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının hazırladığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin yapımına başlanacak. Şu an ihale aşamasında olan projeyle Yabancılar Çarşısı’nın çatısı kurulacak güneş enerji sistemi panelleriyle 2.35 MW elektrik üretilecek. 5 bin 760 panelin kurulacağı sistem 1000 evin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak oranda üretim yapacak.

BÜYÜKŞEHİR İLE ESNAF ARASINDA SIFIR ATIK PROTOKOLÜ

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Yabancılar Çarşısı Derneği arasında sıfır atık iş birliği protokolü de imzalandı. Protokol kapsamın sıfır atık anlayışıyla hareket edecek esnaf, enerji tüketimi konusunda da ekstra hassasiyet gösterecek ve plastik kullanımını da azaltacak. Büyükşehir Belediyesi de sıfır atık konteynırları ve ayrıştırma alanları kurarak esnafa destek olacak. Yine protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik altyapı oluşturularak su ayak izi uygulaması yapılacak ve yağmur suları toplanarak yeşil alan sulamalarında kullanılacak.

Yabancılar Çarşısı esnafını ziyaret ederek sohbet eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz elektriğini üreten, daha çevreci ve daha modern bir çarşı için çalışıyoruz. Çatı imalatı devam ediyor. Esnafımız yazın serin kışın sıcak bir ortamda çalışacak. Bu çatıya kuracağımız panellerle elektrik üreteceğiz. Yani bu çalışma sonucunda kendi enerjisini üreten sıfır atık konseptli, su ayak izi olan bir çarşı ortaya çıkacak. Biz enerjiyi verimli kullanma noktasında Türkiye’ye örnek bir belediyeyiz. Bu çalışmada yine örnek teşkil edeceklerden biri” dedi.

Isı yalıtımlı yeni çatı sayesinde yazın serin, kışın ise sıcak bir ortama kavuşacaklarını ifade eden Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, “Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir‘e ne kadar teşekkür etsek az. Yeni çatımız uluslararası standartlara uygun olarak yapılıyor. Yazın serin, kışın ise sıcaklık sağlayacak. Ayrıca çatının üstüne yerleştirilecek güneş panelleriyle de elektrik üretilecek. Ayrıca otomatik havalandırma kapaklarımız olacak. Çarşımız böylece insanların gezebileceği nezih bir ortam haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Yeni çatının işlere de olumlu yansıyacağını belirten Yabancılar Çarşısı Esnaf Odası Başkanı Olcay İnanç ise, “Proje tamamlanınca çarşıya gelen misafirler rahat alışveriş yapacaklar. Projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi'ne çarşı esnafı olarak teşekkür ederiz” diye konuştu.