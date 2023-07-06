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CarrefourSa Bursa’yı Atış Yapı satın aldı! AVM esnafı büyük şok yaşıyor

EKONOMİ 06.07.2023, 08:42
CarrefourSa Bursa’yı Atış Yapı satın aldı! AVM esnafı büyük şok yaşıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan ve konum olarak da herkesin ulaşabileceği bir noktada olan CEFIC tesis tarafından yönetilen CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi Atış Yapı tarafından satın alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan ve konum olarak da herkesin ulaşabileceği bir noktada olan CEFIC tesis tarafından yönetilen CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi Atış Yapı tarafından satın alındı.

Satış sonrası AVM esnafına herhangi bir açıklama yapılmazken, AVM binasının Atış Yapı tarafından yıkılarak yeniden büyük bir AVM binası yapılacağı konuşuluyor.

AVM esnafı ve çalışanlarının panik olduğu satış sonrası ne zaman yıkılacağı merak konusu da oldu.

Carrefoursa, 2018 yılında İstanbul’da 3 büyük marketini satmıştı.

CARREFOURSA KİMİN MARKASI?

Dünyadaki ilk mağazasını 15 Haziran 1963'te Fransa'da açan Carrefour, global perakende devlerinden biri olmaktadır. Türkiye'de ise Carrefour, 1993 yılında ilk mağazasını İçerenköy'de açtı.1996 yılında ise Sabancı Holding ile ortaklık kuruldu. CarrefourSA, 2005 yılı Mayıs ayında Gima ve Endi'yi bünyesine katarak, sektördeki büyüme hamlesini devam ettirdi.

2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla Sabancı Holding'in CarrefourSA bünyesindeki yönetimde söz sahibi olmasıyla birlikte her alanda gerçekleştirdiği yatırımlarla büyük bir değişim başlattı. Bu değişimle birlikte CarrefourSA, büyüme yolunda İsmar Marketler Zinciri, 1e1 Marketler ve Kiler Marketler'i de bünyesine katarak dev bir market zinciri olmuştu.

CarrefourSA’nın en büyük marketlerinden biri de Bursa’da kurulmuş, hızla gelişen Odunluk Mahallesi’nde Sur Yapı AVM’nin kurulmasının ardından AVM binasının yıkılacağı konuşuluyordu.

Atış Yapı tarafından alınan CarrefourSA binasının yıkılarak Sur Yapı’ya rakip olarak yeniden büyük bir AVM yapılması planlanıyor.

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