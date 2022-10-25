Carpex bayileri 'Optima Line' ve 'Trio Scent Pro' lansmanı

Hijyen sistemleri ve profesyonel ortam kokulandırma alanlarında, Türkiye’nin lider markası Carpex, İzmir’de düzenlediği lansman toplantısında ülke genelindeki bayileri ile bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Türkiye genelinde 100 bayinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik Carpex Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Ertürk’ün açılış konuşması ile başladı.

İş ortaklarına teşekkür eden Ertürk, sektörün geleceğini şekillendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bugüne kadar sundukları tüm ürünlerin tüketicilerden tam not aldığını ifade eden Ertürk, "Carpex’in yeni ürün lansmanında buluşmamız da bunun bir neticesi. Uzun süredir devam edenAr-Ge çalışmalarımız sonucunda kokulandırma grubunda Trio Scent Pro ürünümüzü, hijyen grubunda Optima Line serimizi sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Uluslararası seviyede iş yapma yeteneği ile bugün Dünya genelinde 40’ dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Ertürk, Carpex ailesi olarak global firmalarla rekabet edecek know-how, deneyimli bir ekip ve güçlü kurum kültürüne sahip olduklarını kaydetti.

Ürün tanıtımları ve birebir görüşmeler ile devam eden etkinlik tüm bayilerin katılımıyla gerçekleşen akşam yemeği ile son buldu.