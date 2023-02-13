Cari işlemler 5,9 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası verilerine göre, Aralık ayı ödemeler dengesi cari işlemler hesabı 5 milyar 910 milyon ABD doları açık verdi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Aralık 2022'ye ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Aralık 2022'de 5 milyar 910 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 525 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 89 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 498 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında yer alan seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 468 milyon ABD doları olarak kayıtlara geçti.

Bu arada yapılan yılsonu güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2018 yılında 235 milyon ABD doları, 2019 yılında 98 milyon ABD doları, 2020 yılında 58 milyon ABD doları, 2021 yılında 194 milyon ABD doları ve 2022 yılının Ocak-Kasım dönemi için 1.431 milyon ABD doları güncellendi.

Ödemeler Dengesi'ne ilişkin detaylı istatistik raporuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.