Cargill’e ‘Güvenilir Tedarikçi’ sertifikası

Gıda güvenliğinde uluslararası standartlara uygun üretim yapan Cargill, sektördeki başarısını bir kez daha tescilledi. Cargill’in Balıkesir’deki Turyağ üretim tesisi, Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde yayımlanan 'Tedarik Zincirinde Güven Rehberi ve Değerlendirme Kriterleri'ni karşılayarak 'Güvenilir Tedarikçi Sertifikası' almaya hak kazandıBALIKESİR (İGFA) - Dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir beslenmesinde lider olmayı hedefleyen Cargill, müşterilerine güven vermeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası’nın desteği ile Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ve Gıda Güvenliği Derneği paydaşı 12 sivil toplum kuruluşu tarafından hayata geçirilen Tedarik Zincirinde Güven Programı’na katılan Cargill, Balıkesir’deki Turyağ üretim tesisinde 'Tedarik Zincirinde Güven Rehberi ve Değerlendirme Kriterleri’ni karşılayarak ‘Güvenilir Tedarikçi Sertifikası’ aldı.

Sertifika, üretici ve tedarikçilerin gönüllük esasına göre gıda güvenliği, lojistiği ve depolaması hususlarında uluslararası standartlarda bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmeleri sonucunda veriliyor. Her daim kaliteyi ve güvenliği ön planda tutan Cargill, böylece ürünlerinin yüksek kalitesi, izlenebilirliği ve süreçlere uyumunu başarıyla sağladığını tescil etmiş oldu.

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü ve Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Tolga Demirel, gıda güvenliğine ilişkin endişelerin özellikle pandemi döneminde daha fazla arttığını hatırlatarak, Güvenilir Tedarikçi Sertifikası’nın çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Demirel, Balıkesir’deki Turyağ fabrikamızın Güvenilir Tedarikçi Sertifikası almaya hak kazanmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Balıkesir’de Cargill’in global gıda güvenliği reçetesi ve sağlıklı ürünler uzmanlığı ile güçlenen gıda servisi ve gıda bileşenlerine yönelik bitkisel yağlar ürettiklerinin altını çizen Demirel, "Pastacılık yağlarından baklava yağlarına, fonksiyonel dolgu yağlarından çikolata kaplamalık yağlara kadar uzanan, ev dışı tüketim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir ürün portföyümüz var. Son yıllardaki yüklü AR-GE ve gıda güvenliği yatırımlarımız sayesinde, 80’in üzerinde yeni ürün geliştirdik. Bağımsız denetimden geçerek gıda güvenliği, lojistiği ve depolaması alanlarında güvenimizi belgelemiş olduk. Bu sertifika, müşterilerimize, tüketicilere verdiğimiz değerin de bir göstergesi. Başta kalite departmanımız olmak üzere bu başarıya katkısı olan tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde mısır işleme fabrikamız için de sertifika süreci devam ediyor. Yakın zamanda ikinci sertifikamızı almayı umuyoruz” diye konuştu.