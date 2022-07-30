Cargill’e ‘Güvenilir Tedarikçi’ sertifikası

Gıda güvenliğinde uluslararası standartlara uygun üretim yapan Cargill, sektördeki başarısını bir kez daha tescilledi. Cargill’in Balıkesir’deki Turyağ üretim tesisi, Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde yayımlanan 'Tedarik Zincirinde Güven Rehberi ve Değerlendirme Kriterleri'ni karşılayarak 'Güvenilir Tedarikçi Sertifikası' almaya hak kazandı.

Dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir beslenmesinde lider olmayı hedefleyen Cargill, müşterilerine güven vermeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası’nın desteği ile Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ve Gıda Güvenliği Derneği paydaşı 12 sivil toplum kuruluşu tarafından hayata geçirilen Tedarik Zincirinde Güven Programı’na katılan Cargill, Balıkesir’deki Turyağ üretim tesisinde 'Tedarik Zincirinde Güven Rehberi ve Değerlendirme Kriterleri’ni karşılayarak ‘Güvenilir Tedarikçi Sertifikası’ aldı.

Sertifika, üretici ve tedarikçilerin gönüllük esasına göre gıda güvenliği, lojistiği ve depolaması hususlarında uluslararası standartlarda bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmeleri sonucunda veriliyor. Her daim kaliteyi ve güvenliği ön planda tutan Cargill, böylece ürünlerinin yüksek kalitesi, izlenebilirliği ve süreçlere uyumunu başarıyla sağladığını tescil etmiş oldu.

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü ve Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Tolga Demirel, gıda güvenliğine ilişkin endişelerin özellikle pandemi döneminde daha fazla arttığını hatırlatarak, Güvenilir Tedarikçi Sertifikası’nın çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

“Müşterilerimize verdiğimiz değerin göstergesi”

Demirel, “Kalite ve güvenlikte Türkiye’deki en iddialı tesislerden biri olan Balıkesir’deki Turyağ fabrikamızın Güvenilir Tedarikçi Sertifikası almaya hak kazanmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir’de Cargill’in global gıda güvenliği reçetesi ve sağlıklı ürünler uzmanlığı ile güçlenen gıda servisi ve gıda bileşenlerine yönelik bitkisel yağlar üretiyoruz. Pastacılık yağlarından baklava yağlarına, fonksiyonel dolgu yağlarından çikolata kaplamalık yağlara kadar uzanan, ev dışı tüketim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir ürün portföyümüz var. Son yıllardaki yüklü AR-GE ve gıda güvenliği yatırımlarımız sayesinde, 80’in üzerinde yeni ürün geliştirdik. Bağımsız denetimden geçerek gıda güvenliği, lojistiği ve depolaması alanlarında güvenimizi belgelemiş olduk. Bu sertifika, müşterilerimize, tüketicilere verdiğimiz değerin de bir göstergesi. Başta kalite departmanımız olmak üzere bu başarıya katkısı olan tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Orhangazi’deki mısır işleme fabrikamız için de sertifika süreci devam ediyor. Yakın zamanda ikinci sertifikamızı almayı umuyoruz” diye konuştu.

QR kod ile tüm süreçler şeffaf

Tedarik Zincirinde Güven Rehberi projesi, QR kod sayesinde tüketicilerin cep telefonlarını kullanarak yedikleri veya aldıkları gıdaların tedarik zincirindeki yolculuğunu görebilmesine imkan tanıyor. Tüketici, Ev Dışı Tüketim’de tabağındaki malzemelerin markasını, tedarikçisini görebiliyor, malzemelerin nasıl taşınıp depolandığını da sorgulayabiliyor. Böylece, Güvenilir Tedarikçi Sertifikası’na sahip tedarikçilerle çalışan restoran, otel, kafe, fast food, catering, yemekhane vb. işletmeleri yemek ve keyifli zaman için güvenle tercih edilebiliyor.