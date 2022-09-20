Cargill'in Bursa Orhangazi fabrikasına 'güvenilir' sertifika

Cargill’in Bursa Orhangazi’de dünya standartlarında üretim yapan fabrikası, Tedarik Zincirinde Güven Programı kapsamında ‘Güvenilir Tedarikçi’ sertifikası aldı.BURSA (İGFA) - Cargill, uluslararası standartlarda denetim ehliyetine sahip, güçlü denetçi kadrosu bulunan kuruluşlarca yapılan denetimlerden geçerek gıda güvenliği, lojistiği ve depolaması alanındaki sağlam konumunu güçlendirdi.

Cargill’in Balıkesir’deki Turyağ Yağ Üretim Tesisi’nin ardından Bursa Orhangazi’deki Mısır İşleme Tesisi de Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde, uluslararası standartlarda denetim ehliyetine sahip, güçlü denetçi kadrosu bulunan yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilen denetimlerden geçerek ‘Güvenilir Tedarikçi’ sertifikası almaya hak kazandı.

Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Rıza Özkaya, Balıkesir’deki Turyağ Yağ Üretim Tesisi’nden sonra Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’nin de ‘Güvenilir Tedarikçi’ sertifikası almasının her daim ön planda tuttukları kalite ve güven prensibinin somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Özkaya, “Bursa Orhangazi’de, dünya standartlarında çalışan tesisimize bugüne kadar 200 milyon doları aşkın yatırım yaptık. Burada tamamen doğal mısır bitkisinden nişasta, mısır lifi, endüstriyel nişasta ve tatlandırıcı üretiyoruz. Türkiye’de yerli kaynaklarla ürettiğimiz endüstriyel nişastayı, bağlayıcı ve yapıştırıcı işleviyle kâğıt, oluklu mukavva, tekstil ve inşaat sektörleri ağırlıklı olmak üzere birçok sektöre veriyoruz. Bugün Almanya, İtalya, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 20 ülkeye endüstriyel nişasta ihraç ediyoruz. Orhangazi’yi endüstriyel nişastanın ihracat merkezi yapma hedefimizin yanı sıra dünyanın en inovatif gıda şirketlerinden biri olarak sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımız da burada devam ediyor. Sağlıklı, besin değeri yüksek, şeker oranını azaltan, bitkisel kaynaklı inovatif gıda ürünlerimizi üreticilere sunuyoruz” dedi.

Özkaya, dünya standartlarının üzerinde bir atık su arıtma sistemi kullandıklarını sözlerine ekledi.